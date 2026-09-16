100 yıl içinde yok olacak şehirler açıklandı! Türkiye'den iki il listede
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, önümüzdeki yüzyılda iklim krizinin etkisiyle ortadan kaybolma riski taşıyan şehirleri ortaya koydu. Paylaşılan raporda Türkiye’den iki ilin de bu tehlike altında olduğu dikkat çekti.
100 YIL İÇİNDE 26 ŞEHİR YOK OLACAK!
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları, dünya genelinde 26 şehrin tamamen sular altında kalmasına yol açabilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor.
TÜRKİYE'DEN İKİ İL TEHLİKEDE!
Bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif olarak çalışırken, diğerleri batma önleme planlarını uygulamada zorluk çekiyor gibi görünüyor.
Açıklanan birinci listede Türkiye'den bir il yer alırken başka bir listede ise bir ilimiz daha tehlike altında olanlar arasında yer aldı...
100 YIL İÇİNDE BU ŞEHİRLER YOK OLACAK!
26) AMSTERDAM | HOLLANDA
25) HONOLULU | ABD
24) DUBLIN | IRLANDA
23) NEW ORLEANS | ABD
22) KOPENHAG | DANİMARKA
21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
20) VANCOUVER | KANADA
19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
18) LİSBON | PORTEKİZ
17) BOSTON | ABD
16) SYDNEY | AVUSTRALYA
15) İSKENDERİYE | MISIR
14) MIAMI | ABD
13) SAN FRANCİSCO | ABD
12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM
11) DAKKA | BANGLADEŞ
10) LONDRA | İNGİLTERE
9) JAKARTA | ENDONEZYA
8) BANGKOK | TAYLAND
7) KOLKATA | HİNDİSTAN
6) İZMİR | TÜRKİYE
5) İSTANBUL | TÜRKİYE
4) OSAKA | JAPONYA
3) NEWS YORK CİTY | ABD
2) MUMBAİ | HİNDİSTAN
1) TOKYO | JAPONYA