İki ilimizde fındık piyasasına sıkı denetim: Müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

ORDU VE GİRESUN'DA FINDIK PİYASASINA DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya fındık ihracatında büyük paya sahip olan fındığın fiyatı ile piyasa uygulamalarının özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği hatırlatıldı. Fındık piyasasında üreticilerin haklarının korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla piyasa denetimlerimizi sürdürmekteyiz." denildi.

DÖRT TİCARET BORSASINA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerinde faaliyet gösteren Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Bakanlık müfettişleri tarafından söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecinin başlatıldığını belirten yetkililer, çalışmaların halihazırda devam ettiğini kaydetti.

'GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR'

Gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı adımlara karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı, "Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu anlatan Bakanlık yetkilileri, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ile serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.