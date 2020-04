İçimizdeki Koronalılar…

Hiç olmadık bir zamanda, hiç beklenmeyen bir zamanda kişiyi arkadan vurup ihanet edenler için söylenmiş “içimizdeki İrlandalılar” diye bir darbı mesel vardır. İşte bu darbı mesel bugünlerde “içimizdeki Koronalılar” olarak tezahür etmekte.

Dünya ve ülke olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Bugünler bütün küskünlüklerin, bütün kavgaların, bütün kinlerin bir kenara bırakılması; barışın, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinin verilmesi zamanları.

Bugünler sırt sırta, omuz omuza verip milletçe bu büyük imtihandan alnımızın akıyla çıkma zamanları.

Bugünler destan yazma zamanları, bugünler isimsiz kahramanlar çıkarma zamanları…

Heyhat gelin görün ki bütün bunların olması gerektiği bir zamanda bizim kısır kavga ve çekişmelerimiz bütün hızıyla devam etmekte. Hatta koronayı bahane ederek yangına ateşle koşanlar bile var.

Koronadan daha çok koronacı olduk, içimizdeki koronalıları tanıdık bu vesileyle.

Hükümet, devleti ve milleti bu büyük yangından kurtarmanın çarelerini bulabilmek için canla başla çalışırken “hükümetin ayağını nasıl kaydırırım” hesabı yapanlar pusuya yatmış fırsat kolluyor.

Maskesinden tutun da sokağa çıkma yasağına varıncaya kadar aksayan her konuda insafsızca yumruk çakmaya çalışılıyor. Yumruk atacağına “madem eksik var oturup eksikleri giderme noktasında nasıl çalışırım” diye düşünmesi gereken akıllar maalesef akıl tutulması yaşıyorlar.

Her tarafta, her kesimde bu yanlışları müşahede edebiliyoruz; gündelik ve siyasi kavgaları bir kenara bırakıp bütün enerjisini bir an önce bu hastalıktan kurtulmaya harcamak yerine ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan bir eğitim yuvasını kapatmakla uğraşılabiliyor!

Büyük emeklerle kurulmuş ve belli bir noktaya getirilmiş bir üniversite böyle bir zamanda mı kapatılmalıydı yoksa ileri bir tarihe bırakılıp daha aklı bir selim olarak düşünülmeli miydi?

Millete örnek olması gereken Gazi meclis ise sanki kendini yeni bir kurtuluş savaşına adamışçasına kavgalarla anılmaya devam ediyor maalesef bu zor zamanda. Hele bir de havada uçuşan küfürler yok mu!

El insaf yahu…

Bari bugünlerde yapmayın bu çekişmeleri.

Bugünlerde millete örnek olması gereken, birlik ve beraberlik mesajları vermesi gerekenler “nasıl olsa millet koronadan başını kaldıramıyor” deyip adeta kabahat üstüne kabahat işlemeye devam ediyorlar.

İsminin başında Prof. Dr. titri olan birisi, büyük büyük laflar edip, millete umut verip, kahramanlıklar tasladıktan sonra buram buram reklam kokan bir açıklamayla ortaya çıkmaz mı?

İşte bu “içimizdeki Koronalılar” olayına adeta mum dikmiş olmuyor mu?

Millet can derdiyle gelecek en küçük bir müjdeli haberi beklerken beyefendi izzet derdine düşmüş, reklamdan izzet cukkalamanın peşine düşmüş gibi.

Korona bile sizden daha insaflı yahu.

En azından o milleti kandırmıyor, suiistimal etmiyor…

Yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden…

Bir de Salda Gölü olayı var ki sanki yangından mal kaçırılıyor.

Herkese sokağa çıkma yasağı getirirken koca koca iş makinalarını bir doğa harikasının içine salmak nedir anlamadım gitti.

Bir Sahra hastanesi faciası var ki sormayın gitsin. Siyasi çekişme gereği olmadık şekilde millete ve zihinlere nasıl zararlar verileceğinin göstergesi oldu.

Uzunca düşündüm farklı şekillerde tezahür etmiş bu açmazları ve aymazlıkları kaleme alayım mı diye. Lakin daha fazlasına ar ettim.

Bu örnekler ve vakıalar sosyal medya aracılığı ile ve TV’ler de görülen haberler ile üst üste dizerek çoğaltılabilir. Zira nerdeyse her yeni bir günde yeni bir koronalının yaptığına şahit olabiliyoruz!

Yeniden ifade edeyim: Bugünler bütün küskünlüklerin, bütün kavgaların, bütün kinlerin, bütün siyasi ideolojilerin, bütün partizanlığın, bütün fikri düşmanlığın, bütün fitneciliğin, bütün hasedin, körü körüne bütün muhalifliğin, bütün borazanlığın, bütün sloganların bir kenara bırakılması; barışın, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinin verilmesi zamanları.

Velhasıl kelam sanki “içimizdeki İrlandalılar” yetmiyormuş gibi bir de başımıza “içimizdeki Koronalılar” çıktı…

Allah sonumuzu hayreyleye…

