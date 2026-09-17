İbrahim Bekçi kimdir, neden gözaltında? Tera ve Destek Grubu soruşturmasında neler oluyor?

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada 17 Eylül’de yeni bir operasyon düzenlendi. “İbrahim Bekçi kimdir?”, “İbrahim Bekçi neden gözaltına alındı?”, “Tera Holding operasyonunda son durum ne?” ve “Kimler gözaltına alındı?” gibi sorular araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Bekçi’nin yanı sıra Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova’nın da gözaltına alındığını açıkladı. Peki soruşturma hangi işlemler üzerinde yoğunlaşıyor, şirketlerde neden arama yapıldı? İşte ayrıntılar.

İBRAHİM BEKÇİ KİMDİR?

İbrahim Bekçi, sermaye piyasaları ve portföy yönetimi alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip finans profesyoneli. KAP kayıtlarında Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi olarak yer alıyor. Bekçi aynı zamanda şirket bünyesindeki farklı yatırım fonlarının yönetiminde görev yapıyor. Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Bekçi, daha önce TEB Yatırım’da da yöneticilik yaptı.

İBRAHİM BEKÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bekçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın temelinde Destek Finans Faktoring pay piyasasındaki işlemlere ilişkin SPK incelemeleri bulunuyor. Dosyada Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında piyasa işlemleriyle ilgili iddialar araştırılıyor. Gözaltı kararı bir koruma tedbiri niteliğinde ve Bekçi hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

TERA HOLDİNG OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’deki açıklamasına göre İbrahim Bekçi, Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Gökalp, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Kumova ise Destek Grubu bünyesindeki şirketlerle bağlantılı yönetici olarak soruşturma kapsamında bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TERA HOLDİNG VE DESTEK GRUBU’NDA NEDEN ARAMA YAPILDI?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında Tera Holding’de operasyon gerçekleştirdi. Aynı süreçte Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Bazı şüphelilerin ikametlerinde de arama gerçekleştirildi. Ele geçirilen belge ve dijital materyallerin soruşturma kapsamında incelenmesi bekleniyor.

SPK İBRAHİM BEKÇİ HAKKINDA HANGİ KARARI ALDI?

Sermaye Piyasası Kurulu, Bekçi hakkında ayrıca 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına ve sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesine karar verdi. Bekçi’nin Tera Portföy bünyesindeki çeşitli fonlarda portföy yöneticiliği yaptığı KAP kayıtlarında yer alıyor. Bu idari tedbirlerle savcılık tarafından yürütülen ceza soruşturmasını birbirinden ayırmak gerekiyor.

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN GÖZALTINDA MI?

17 Eylül itibarıyla kamuoyuna açıklanan bilgilerde Emre Tezmen’in gözaltına alındığı belirtilmiyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Bu nedenle Tezmen hakkındaki adli tedbir ile İbrahim Bekçi’nin gözaltı işlemi aynı değil.

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANDI MI?

Evet. Aynı dönemde sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında tutuklama kararı verildi. Yarız’ın tutuklanmasının ardından fon piyasasındaki likidite sorunları ve bazı portföy yönetim şirketlerinin fonları da düzenleyici kurumların gündemine geldi.

TERA HOLDİNG SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

17 Eylül akşamı itibarıyla soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemleri sürerken şirketlerde ve ikametlerde yapılan aramalarda elde edilen materyaller inceleniyor. Şüphelilerin ifadelerinin ardından savcılığın serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk gibi seçeneklerden hangisini uygulayacağı sonraki aşamada netleşecek.