Hürmüz Boğazı ne zaman açılacak? İran’ın ABD’den talepleri ortaya çıktı

Vatandaşlar "İran Hürmüz Boğazı’nı açacak mı?", "Hürmüz Boğazı neden kapalı?", "İran’ın ABD’ye sunduğu şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İran ile ABD arasındaki gerilim sonrası Hürmüz Boğazı’nın geleceği küresel enerji piyasalarının da yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu.

İranlı yetkililer, şartlarının yerine getirilmesi ve ABD’nin bazı taahhütleri uygulaması halinde boğazın yeniden açılabileceği mesajını verdi. Süreçte diplomatik görüşmeler ve karşılıklı açıklamalar takip ediliyor.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI AÇACAK MI?

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ABD ile yürütülen müzakerelerde atılacak adımlara bağlıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin şartları yerine getirilmediği ve ABD’nin taahhütlerini uygulamadığı sürece boğazın açılmayacağını açıkladı.

Tahran yönetimi, boğazın açılması konusunda nihai kararın kendi taleplerinin karşılanmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

İRAN’IN ABD’YE SUNDUĞU ŞARTLAR NELER?

İran’ın gündeme getirdiği başlıca talepler:

Askeri baskı ve saldırıların durdurulması

İran limanlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması

Ekonomik yaptırımlar konusunda adım atılması

Dondurulan İran varlıklarıyla ilgili düzenlemeler yapılması

İran tarafı, bu şartların karşılanmasının müzakerelerin ilerlemesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması açısından önemli olduğunu belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan ve küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bir geçiş noktasıdır.

Boğazda yaşanan gelişmeler, petrol ve doğal gaz piyasaları başta olmak üzere dünya ekonomisini etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

ABD ve İran arasında devam eden diplomatik temaslarda karşılıklı talepler gündeme geliyor. Tarafların açıklamaları, müzakerelerin hangi şartlarda ilerleyeceği konusunda belirleyici olmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılıp açılmayacağı, iki ülke arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netleşecek.