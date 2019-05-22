Her şey zıddı ile kaimdir...

Bulunduğumuz pozisyonu, aldığımız tutum ve davranışı anlamlı kılan karşıtımızdır…

Kötüye karşı iyi olmak, yanlışa karşı doğru olmak, erdemsize karşı erdemli olmak, başarısıza karşı başarılı olmak, çirkinden sakınmak güzele ulaşmak…

Rekabet de karşıtlık ilişkisi içinde izah edilebilir.

İyiye karşı en iyi olmak da…

Güzelin en güzeline ulaşmak da…

Doğruda, hakta, hakikatte ısrar da…

Karşıtlarınız varsa dirisinizdir, uyanıksınızdır, tetiktesinizdir.

Her an sizi geçmeye, yenmeye, alt etmeye hazır birinin yani alternatifinizin olduğu bilinciyle kendinizi geliştirmeye mecbursunuzdur…

Rekabet de bir nevi zıddımızla var olabilmektir bu nedenle çok önemlidir. Gereklidir. İnsanlığı da ayakta tutan, medeniyetin gelişim ve dönüşümünü temin eden en önemli faktördür.

Sizden farklı düşünen, farklı yorumlayan, farklı gören yoksa aslında siz de yoksunuz demektir…

Rakipsizlikle övünmek değil, rakipsizliğe üzülmek gerekir.

Her alanda bu böyledir. Bilimde, sporda, sanatta, siyasette, sosyal hayatta rekabet, yarış gelişme için esastır. Rekabet ve yarış yoksa bir süre sonra çürüme başlar. Rakipler birbirini denetler, canlı tutar; yaptıkları işi daha iyi yapmaları için teşvik eder.

Rekabetten ürkmemek, kaçmamak, korkmamak gerekir. Rekabete hazır olmak iyidir. Rekabette esas olan dürüstlüktür, doğruluktur, namuslu kalabilmektir.

İnsan haysiyetine aykırı bir rekabet geliştirmez, yıkar, yok eder… O nedenle rekabette esas farklılıkların kırmadan, dökmeden, tahrip etmeden ortaya konulabilmesidir.

İstanbul seçimlerinin yenilenme süreci yaklaştı ve ortalıkta kaynağı müphem onlarca haber dolaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı birimlerinin birtakım sivil toplum kuruluşlarına muazzam kaynaklar ayırdığından, çıkar alanları yarattığından, kamusal kaynakları bunlara transfer ettiğinden bahseden bunu birtakım rakamlarla ve tablolarla anlatan haberler siyasi parti liderleri tarafından da zikrediliyor.

Haberlerde adı geçen sivil toplum örgütleri açıklama yapıyor, hesaplarımız açık, şeffaf gelin tek bir kuruş bile aktarılmış ise bunu kamuoyu ile paylaşın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bize böyle bir kaynak aktarımı söz konusu değil diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yapıyor, kimseye bir kuruş bile aktarmadık, diyor…

Ama hala birileri ısrarla yayılan bu gerçek dışı haberlerin peşinde koşuyor, bunlardan medet umuyor ve rakibini linç edebilmek için her yolu mubah görebiliyor.

Sosyal medya yararı kadar zararı olan bir mecradır. İki yüzü kesen bir kılıç gibidir. Kimseye yar olmaz, bugün hakikati saptırarak haber dolaşıma sokup görece başarı elde edenler de yarın aynı şekilde büyük iftira ve isnatlarla mücadele etmek zorunda kalabilirler.

Sosyal medya üzerinden gelen bilgi ve belgelerle rekabet ortamında var olmaya çalışanların çok dikkatli olması lazımdır. Gerçek mi değil mi araştırmasına girmeden görülen her şeye belge muamelesi yapmak çok yanıltıcı ve yaralayıcı olur.

Konjonktürel bir başarı elde edilse bile rakip yok olursa, incitilirse, esasında bunu yapan da yok olur, incinir ve diriliğini yitirir.

Siyasette rekabeti düzmece haberlere, belgelere, metinlere düşürmek yerine gerçekler üzerine kurgulamak daha kalıcı başarılar için esastır, şarttır.