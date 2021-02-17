Böyle uzmanlar düşman başına

Bir kısmı sınırsız ve sorumsuz iktidar yanlısı, bir kısmı sınırsız ve sorumsuz iktidar karşıtı…

Bilgi, birikim ve uzmanlık üzerine değil, akreditasyon üzerine davetlerle ekranlarda boy gösteriyorlar.

Alan razı, satan razı, kime ne? diyenler olacaktır…

Haklılar aslında.

Deprem konusunda konuşmalarına, anayasa konusunda konuşmalarına, kadın cinayetleri konusunda konuşmalarına, siyasal hayat üzerine konuşmalarına, askeri stratejiler üzerine konuşmalarına, ekonomi üzerine konuşmalarına, bilim konusunda konuşmalarına üstelik bunları aynı program süresince veya aynı hafta içinde yapmalarına alıştık…

Allah deniz derya bir ilim, irfan vermiş onlar da bizi irşat ediyorlar.

Bilmedikleri hiçbir konu yok…

Harika bir şey.

Müteşekkiriz…

Güzel bir istatistik yayınlandı, bir haftada kim veya kimler kaç kez ekrana çıkıyor diye…

Neredeyse bütün televizyonların konukları aynı.

Hiçbir grubun, ideolojik yapının yakınma hakkı yok.

Kimsenin kimseyi trollükle suçlayacak durumu da yok…

Ekranlarda çok seviyeli bir şekilde bilgiler sunanları elbette tenzih ediyorum, ama bağırıp çağırarak açık bir şekilde ideolojik amigoluklar yapanların artık izleyicide bıkkınlık bile uyandırmadığını da görmek gerekiyor…

Ancak, bu gün esas konu troll konuşmacılar değil.

Konunun uzmanı olarak davet edilen, askeri hususlarda bilgilerine başvurulan, geçmişte TSK içinde görevler üstlenmiş, komuta kademelerinde de bulunmuş kişiler…

Ekranlara çıkıyorlar, karargâhta üstlerine veya astlarına bilgi verir gibi anlatıyorlar.

Sanki bunların anlattıklarını sadece vatanseverler dinliyor…

Devletin, milletin gizlisi, saklısı kalmıyor…

Bunlara hiç mi psikolojik harekat kursu, dersi verilmedi?

İnsan hayrete düşüyor…

Bir emekli general o kadar saçma bir cümle etti ki, sonrasında farkına vardı mı bilemiyorum…

“Gara Harekâtı başarısız oldu”, dedi… Tam da terör örgütünün ağzı ile…

Böylesine büyük bir gaflet olur mu?

Kimin adına, ne için böyle konuşuyorsun?

Yazık değil mi şu kışta kıyamette o harekatı icra eden, şehit olan, gezi olan ve bölgeyi temizleyip alanda hakimiyet tesis eden kahramanların emeklerine?

Sayısı tespit edilen 53 terörist etkisiz hale getirilmiş, onlarca sığınak, barınak, mağara imha edilmiş, silah ve mühimmatlar ele geçirilmiş veya depoları patlatılmış, şehit ettikleri vatandaşlarımızın cesetlerine ulaşılıp ailelerine verilmiş; terör örgütü bu alandan çıkarılmış ve bu emekli asker kişiler ekranda kendilerine göre bir hesaplaşma içinde…

Artık Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı’nın bir şekilde harekete geçmesi ve emekli kişilerin “uzmanlıklarını” ekranlardan sergilemelerini önlemeleri lazım.

Askeri konularda bilgilendirmeler ulu orta yapılmamalı, ilgili makamlar tarafından kamu güvenliği ve devlet sırları çerçevesinde değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir.

Açık olmak, şeffaf olmak ile toplumun, ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuları alel usul tartışmayı karıştırmamak lazımdır.

Emekli asker kişiler illaki ekran yüzü olarak kullanılacak ve bilgi ve birikimlerinden istifade edilecekse de onların anlatacağı konular kesinlikle askeri taktik ve stratejilerin izahı boyutunda olmamalıdır.

Maalesef akım derken işin görüntüsünü, rengini değiştiriyorlar…