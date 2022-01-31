Her istifasından sonra tazminat alan uyanık işçi...!

"Yanımda çalışan işçi hem istifa edecek hem de benden tazminat alacak... Şaştım kaldım bu işe, nasıl olur ?"

Serdar Bey, bu şekilde başlamış soruya. Sonra da devam etmiş...

"İşyerimizde iki yıldır çalışan Ahmet Bey, dün istifa dilekçesini masama bırakmış. Dilekçeye ayrıca, kısmi emekliliğe hak kazandığım için kıdem tazminatımı almak istiyorum diye de eklemiş.

Sonra öğrendim ki bizim iş yerine başlamadan, son çalıştığı yerden de kısmi emeklilik şartlarını tamamladım diyerek kıdem tazminatını alıp çıkmış.

Dahası da var...

Şimdi de başka bir iş bulmuş, yanımdan da o yüzden ayrılıyormuş. Yok mu kanunlarda bizi koruyacak bir madde.

Yardımcı olursanız sevinirim." diye yazısını bitirmiş.

Serdar Bey'in sorusunu kestirmeden cevaplayayım.

Evet...

15 yıl içerisinde 3.600 günü dolduran işçinin 'İSTİFA' etse bile kıdem tazminatı alma hakkı var.

Bu hak, emeklilik için gerekli prim günü sayısını ve sigortalılık süresini doldurup, emeklilik yaşını beklemek için işten ayrılanlara tanınan bir tazminat türü.

"Emeklik Hakkı Tazminatı"

- Sigortalılığı 08.09.199 tarihinden önce başlayan ve 3.600 prim ödeme gün sayısını dolduran, (09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası işe girenlerde ise 25 yıl 4.500 gün)

- İşten ayrılmadan önce SGK İl Müdürlüğüne gidip "kıdem tazminatı alabilir" yazısı ile birlikte çalışılan kuruma dilekçe ile başvuran,

Çalışanların tamamı bu emeklilik hakkı tazminatını almaya hak kazanır.

Hem de 3.600 günü tek bir işyerinde doldurmak da gerekmiyor. Farklı işyerlerindeki çalışma sürelerinin toplamının 3.600 günü bulması bu tazminatı alabilmek için yeterli.

DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI

Özellikle son yıllarda kanunun kendisine tanıdığı bu hakkı kötüye kullanıp, çalıştığı işyerini zarara uğratarak işten ayrılanların sayısında da epeyce bir artış var.

3.600 günü doldurduktan sonra her sene işyeri değiştiren, her ayrılmış olduğu işyerinden de istifa ettiği halde emeklilik hakkı tazminatı alan (5 yılda 3-4 defa farklı işverenden tazminat alan) kişiler bulunmakta.

Pek tabi ki her sigortalı istediği işyerinde, istediği kadar çalışabilir.

Bütün işçilerin çalışma hakkı Anayasa gereği teminat altında.

AMA...

İş bulduktan sonra 15 yıl 3.600 günle ikinci, hatta üçüncü sefer bu tazminatı talep etmek isteyenlere; Yargıtay'ın "Dürüstlük ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması halinde tazminat kararının bozulması" hakkındaki kararını hatırlatmak isterim.

Dava sonucunun özetinde;

“Somut uyuşmazlıkta davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını "dürüstlük kuralına uygun" kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. "Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır." Bu nedenle davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.” denilmektedir. (Yargıtay 9.HD. Esas No:2013/11223 Karar No:2015/9012 Karar Tarihi: 04.03.2015)

Kararda, atıfta bulunulan Türk Medeni Kanunu’nun 2.Maddesinde ise; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü yer almaktadır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun fesih hakkını düzenleyen 435. Maddesi’nde de “dürüstlük kuralı” açıkça belirtilmektedir.

Özetle; 15 Yıl 3.600 günle kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ama talep etmeden önce bu konu ile ilgili Yargıtay kararını ve bu konudaki diğer kanunları göz önünde bulundurmanız lehinize olacaktır.

Benden hatırlatması...