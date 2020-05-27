Hayatta kalmak için Trump'ın dediğini yapmayın...

Ne zaman sona ereceği belli olmayan salgın döneminde tedavi için aşı geliştirme süreçleri devam ederken Trump’ın sürekli tedavi ve ilaç önermeleri ile kayıplar artıyor.

Önce millete dezenfektan ve temizlik maddelerini içmelerini önerdi, sonra bunun bir şaka olduğunu söyledi, bu arada pek çok insan hayatını kaybetti.

Bilim kurulu üyesinin yanında ilaç isimleri zikretti, o hemen başkanı yalanladı, olmaz böyle bir şey dedi, Trump yine durmadı.

Hidroksiklorokin içeren bir ilaç kullandığını açıkladı, ilaçtan o kadar çok kayıp vardı ki, Dünya Sağlık Örgütü bunun kullanılmaması gerektiğini hatırlattı, Fransa ve birçok ülke de kullanımı yasakladı…

Salgına yönelik tedbirler can yakıyor ve herkes bir an önce bitsin istiyor ama Trump benzeri işin suyunu çıkaran liderler olduğu sürece bu işin sonu gelmez gibi görünüyor.

İş ciddiye alınmaz ise gerçekten dünyayı iyi günler beklemiyor. Rehavetin gereği yok. Tüm dünya aylardır büyük bir fedakârlıkla mücadele veriyor. Ekonomiler durdu. İnsan hareketleri minimize oldu, bunun elbette siyasi, ekonomik ve sosyal neticeleri olacaktı, şimdi artık bunlar görülüyor.

Herhangi bir gevşeme, yaşanan onca sıkıntıyı anlamsız hale getirebilir ve tekrar başa dönülebilir.

En iyisi Trump’ı ve benzerlerini bu konularda hiç dinlememek…

Sadece bu konularda mı?

Trump şimdi de kafayı sosyal medyaya takmış vaziyette.

Çok etkin kullandığı Twitter’da attığı tweetin 'yanıltıcı içerik' olarak etiketlemesine bozulmuş. Sosyal medyaya düzenlemeler getireceğini veya kapatacağını söylüyor… "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin nasıl bastırıldığını hissediyorlar. Onları güçlü bir şekilde düzenlemelere tabi tutabilir ya da kapatabiliriz" ifadelerini kullanıyor…

Trump'ın ülkesinde Kasım ayında yapılacak seçimler için ortaya konulan posta yoluyla oy verme işlemine yönelik attığı tweetler, Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak işaretlenmişti.

Trump, Twitter'ın bu kararının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Twitter'ın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini söylemiş ve bir başkan olarak 'ifade özgürlüğünün boğulmasına' izin vermeyeceğini dile getirmişti.

Özgürlükler önemlidir. Twitter büyük bir özgürlük alanı doğurdu. Sadece twitter mi? Sosyal medyada diğer mecralar da aynı şekilde…

Evet, bazen sosyal medyadan yakınıyor ve bir afet bölgesi olarak vasfediyoruz, daha kontrollü bir alan olması gerektiğini savunuyoruz ama bu Trump ile aynı düşüncede bir kontrol değil, çoğulculuğu korunmak, çok sesliliğe imkân vermek kaydıyla mağdur olduğunu düşünenlerin hak aramalarının daha da kolaylaştığı bir sistem…

Yoksa insanlığın geldiği ileri bir aşama olan bu yapının engellenmesi, kullanımının yasaklanması gibi bir önerme insanlığı taş devrine götürmekle eşdeğerdir.

İnsanların hak arama yollarının basitleştirilmesi ve etkin hale getirilmesi bunun çaresidir. Sistemin kendisini bu yönde geliştirmesi de elzemdir.

Trump’a uyarak gidilecek bir dünya kesinlikle iyi bir dünya gibi görünmüyor…