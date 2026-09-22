Hayat Finans'tan "Aile Finansı Araştırması"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla aile bütçesinde harçlık, yeniden günlük hayatın önemli başlıklarından biri haline geldi. Hayat Finans'ın söz konusu araştırması, harçlığın çocukların finansal alışkanlıklarını şekillendiren önemli bir alan olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 52'si çocuklarına haftalık harçlık verirken, harçlık miktarı belirlemede yüzde 40 ile okul ihtiyaçları ilk sırada yer aldı.



Çocukların harçlık kullanımının merkezinde ise okul dönemi öne çıktı. Çocukların yüzde 80'i harçlığını okulda yeme-içme ihtiyaçları için kullanırken, arkadaşlarıyla buluştuğunda söz konusu ihtiyacı için harcama yapanların oranı yüzde 61 oldu. Harçlıklarını kitap ve kırtasiye için kullananların oranı yüzde 39, internetten oyun alışverişi yapanların payı yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

Harçlık, aynı zamanda çocukların ilk tasarruf deneyimleri arasında yer aldı. Ebeveynlerin yüzde 79'u çocuklarını düzenli olarak tasarrufa teşvik ettiğini belirtirken, çocukların yüzde 29'u ise harçlığının bir bölümünü düzenli, yüzde 54'ü ise zaman zaman biriktirdiğini ifade etti.

Araştırma, harçlık verme yöntemiyle ebeveynlerin kontrol ihtiyacı arasındaki farkı da ortaya koydu. Ebeveynlerin yüzde 88'i çocuklarına harçlığı nakit olarak verirken, yüzde 87'si çocuklarının harcamalarında limit veya kategori kontrolü yapmak istediğini aktardı. Harcama limiti belirleme, anlık bildirim alma ve harcamaları kategorilere göre yönetme de ebeveynlerin harçlık yönetiminde önem verdiği özellikler arasında yer aldı.

Biz Kart aile içi para yönetimini kolaylaştırıyor

Hayat Finans'ın aile içi para yönetimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği Biz Kart, söz konusu ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefliyor. 8 yaş ve üzerindeki bireylerin kullanabildiği Biz Kart ile Hayat Finans uygulaması üzerinden aile üyeleri için kart oluşturulabiliyor, harcamalar anlık takip edilebiliyor, limit ve kategori bazlı kullanım sınırları belirlenebiliyor. Böylece çocuklar kendi harçlığını kullanma ve yönetme deneyimi kazanırken, aileler de güvenli sınırlar oluşturabiliyor.

Bu yılın ocak ayında kullanıma sunulan Biz Kart, özellikle çocuklu ailelerden ilgi görüyor. İlk 8 ayda her iki Biz Kart'tan biri, 8-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için oluşturulurken, söz konusu kartların yüzde 53'ü aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Hayat Finans, Biz Kart ile okul ve kantin harcamalarından kitap-kırtasiye ihtiyaçlarına, günlük harcamalardan birikime kadar çocukların finansal hayatının farklı alanlarını tek bir yapı içinde yönetilebilir hale getirirken, 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerini kapsayan yeni nesil bir "aile bankacılığı" deneyimi sunuyor.

"Çocuklar para yönetimini deneyimleyerek öğreniyor"

Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, küresel ölçekte yapılan araştırmaların, çocukların para yönetimini deneyimleyerek öğrendiğini gösterdiğini belirtti.

Harçlığın, çocuk kendi bütçesi içinde seçim yaptığında, kararının sonucunu gördüğünde ve ebeveynin sürece rehberlik ettiğinde günlük bir finansal eğitim alanına dönüştüğünü aktaran Cantürk, şunları kaydetti:

"Aile içi finansal sosyalleşme olarak tanımlanan bu süreçte, çocukların paraya ilişkin tutumları, harcama ve tasarruf alışkanlıkları, gözlem, diyalog ve deneyim yoluyla şekilleniyor. Ipsos ile gerçekleştirdiğimiz Aile Finansı Araştırması ise ülkemizde ailelerin sosyal finansallaşma için yeni araçlara ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor. Aileler bir yandan çocuklarına kendi kararlarını verebileceği alanı açmak, diğer yandan bu sürece güvenli biçimde eşlik etmek istiyor. Biz Kart'ı bu bakış açısıyla aile içinde finansal sorumluluğun adım adım paylaşılmasını sağlayan bir araç olarak tasarladık. Okulların açılmasıyla çocuklar harçlıklarını daha aktif kullanmaya başlıyor. Biz Kart ile bu önemli dönemde 8 yaşından itibaren tüm öğrencilerin yanındayız. Çocuklara güvenli sınırlar içinde kendi paralarını yönetme alanı açarken, ebeveynlerin de rehberlik eden bir rolle bu yolculuğa eşlik etmesini destekliyoruz."