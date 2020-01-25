Hande Kazanova 27 Ocak-2 Şubat haftası burç yorumları

Bu hafta fedakarlıklarımız, anlayışımız kendimizi kandırma özelliklerimiz çok yüksek olacak. İkili ilişkilerde özel hayatımızın detayları ön plana çıkacak. Sevdiğimiz insanı gözümüzde çok farklı bir yere koyabiliriz, onun bazı davranışlarını görmezden gelebiliriz. Bu hafta aşk hayatımız oldukça hareketli bir dönem içerisinde eğer kalbiniz boşsa aşık olma potansiyeliniz çok yüksek.



Astroloji uzmanı Hande Kazanova bu hafta da haftalık burç yorumlarını İnternethaber astroloji kameralarına anlattı. Aşk, para ve sağlık konularında 27 Ocak-2 Şubat haftası sizin burcunuzu ne bekliyor? İşte 27 Ocak-2 Şubat haftalık burç yorumları...









