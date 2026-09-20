Hamas, Gazze’deki saldırılar ve insani krizi arabulucularla görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeler ve insani duruma ilişkin arabulucu ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, temasların Gazze’deki gelişmeler, Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının artması ve savaş sırasında hasar gören binaların çökmesi sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hayye’nin bazı ülkelere mesaj göndererek yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Gazze’deki insani risklerin daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

ENKAZ KALDIRMA EKİPMANLARININ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÇAĞRI

Açıklamada, İsrail’in enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan ağır iş makinelerinin Gazze’ye girişini engellediği belirtildi.

İsrail’in ayrıca "prefabrik evlerin, barınma çadırlarının, soğuk ve yağmurdan korunmak için gerekli malzemelerin girişini engellediği" ifade edildi.

Hamas açıklamasında, bu durumun "on binlerce kişiyi güvenli olmayan barınma koşullarında bıraktığı" kaydedildi.

Gazze Şeridi’nde bir haftadan kısa süre içerisinde 3 binanın çöktüğü, bunlardan birinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

SAADE APARTMANI’NIN ÇÖKMESİ SONUCU 21 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, 16 Eylül’de Gazze kentinin batısındaki Sanayi bölgesinde bulunan Saade Apartmanı’nın çökmesi de hatırlatıldı.

Çökme sonucu 12’si çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hamas, savaş sırasında hasar gören ve çökme riski bulunan binalara ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipmanların Gazze’ye ulaştırılmasını istedi.

HAYYE’DEN ATEŞKES YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN UYGULANMASI ÇAĞRISI

Hayye, Gazze’de saldırıların artmasının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Mescid-i Aksa’daki saldırıların devam etmesinin "sükunet ve istikrar ihtimalini zayıflatacağını" belirtti.