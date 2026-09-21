Günay Ankara sezonu Hakan Altun'la açıyor! Başkentte unutulmaz "merhaba" eğlencesi

Başkentin eğlence ve müzik hayatına yön veren Günay Ankara, heyecanla beklenen yeni sezonunun kapılarını muhteşem bir konserle aralıyor. Sezon açılış gecesinde, fantezi müziğin ve dillerden düşmeyen aşk şarkılarının usta ismi Hakan Altun sahne alacak.

26 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek bu özel gecede sanatçı, sevilen hitlerini Günay Ankara'nın eşsiz ve nezih atmosferinde seslendirecek.

Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapmak ve Hakan Altun’un şarkılarıyla coşku dolu bir Cumartesi akşamı geçirmek isteyen müzikseverler tarafından rezervasyonlar yoğun ilgi görüyor.