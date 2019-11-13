Gülen Gözler Ağlar mı

5 Eylül 2019 tarihinde 30879 sayılı resmî gazetede yayımlanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 10. Fıkrasına da yer alan hüküm gereğince Bedensel yetersizliği olan bireylerin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinden almış olduğu destek eğitim hizmetini evde alabilmesi için Rehberlik ve araştırma merkezlerinde bulunan özel eğitim ve değerlendirme kurullarının karar vermesi gerektiği ifade edilmiştir.

Şeklinde devam eden 08/10/2019 tarihli özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğünün yayınladığı genelgeden bahsetmek istiyorum

Resmî gazetede bir yönetmelik yayınlamış ilgili genel müdürlükte kendi birimlerine bunun nasıl uygulanacağına dair esas ve kurallarından bahsederek anlaşmazlığa mahal vermek istememiş. Işık tutmuş anlayacağınız.

Tutmuş ama herkes karanlıkta.

İlçelerin rehberlik araştırma merkezinde çalışanlar çaresiz yorum dahi yapamıyorlar, ay geçti ,yıl geçecek rehavet aymazlık almış başını gidiyor.

Konunun muhatabı sağlık bakanlığına bağlı sağlık müdürlüklerinin konuya dahil hiçbir tenezzülü yok, dolayısıyla sağlık kuruluşlarındaki ilgili kurulların, doktorların fikri yok

Aileler bilen biri varsa çare olsun derdinde

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri biri çıksa da uygulamanın yolunu gösterse derdinde

Hastaneler rapor verecek ama onlara konuyla ilgili bırakın görevlendirmeyi dedikodusunu bile yapan olmamış.

İstanbul’da bir iki hastane heyet raporu veren yerde: memurlar eski raporlar iptal yenisi diyor.

6 ayda zor bela aldığınız rapor iptal diyor.

6 ay sonra kendilerinin de ne olduğunu bilmediği rapor için müracaat edin deniyor.

Of ya bu ülkede engelli olmak ne zormuş, tüm engeller onlar için.

Sahibi olmayan bir mesele.

Bir haftadır bu konuda yazmak için gezmedik yer, sormadık kapı bırakmadım. Ciddiyim kimse bir şey bilmiyor.

Ancak has bel kader bir şeyler çıkardım sanırım, anladıklarımı paylaşayım istedim. Yanlışım varsa vebali yönetmeliği yayınlayıp ilgili kurumlara bilgi vermeyenlere gelsin…

Tam olarak doğruluğunu isnat edemesem de yine de paylaşacağım o yüzden anlattıklarım birazda mantığıma büründürüp doğru olduğunu varsaydığım aşamalardır.

Öncelikle en az yüzde yirmi bedensel engelli iseniz bu imkândan yararlanabilirsiniz.

Bedensel engel yanında zihinsel engelinizde varsa bireysel eğitimden verilen hak oranında evde destek eğitim kapsamında fiziksel ya da bireysel eğitim alabilirsiniz. Ancak temel kural öncelikle bir bedensel engeliniz olmalı.

Aile kesinlikle RAM merkezlerine dilekçe vererek talepte bulunmalı

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi için elinizde bir heyet raporu olmalı,05/05/2019 tarihinde ve sonrasında alınmış bir heyet raporunuz var ve raporun arkasında evde yada hastanede fizik tedavi alabilir alanı tikliyse bu raporla direkt RAM merkezlerine müracaat edip evde destek eğitimi imanından yararlanabilir, alanda tik yoksa eğer yada eski raporsa o zaman üç doktor onaylı yeni bir rapor almalı bunu özel yada devlet hastanesinden alabilir, doktorlardan birinin alan uzmanı olma zorunluluğu var.

Eski heyet raporunuzu değiştirmek zorunda değil ya da yeniden çıkarmanız gerekmez.

Elde ettiğiniz raporlarla ramlara randevu ile müracaat edip hastanızla beraber giderek süreci başlatabilirsiniz

Ancak hastamız eğer RAM merkezine gidecek durumda değilse görevli arkadaşlar ev ziyareti yaparak süreci tamamlayacaklardır.

Bu anlattıklarımdan emin olun kamunun haberi yok, kimin ne yapacağı Allaha kalmış. El kadar açıklama ile süreci tamamladığını sanan arkadaşlara tavsiyem lütfen işinizi biraz ciddiye alın. Eğer siz ciddiyseniz almayanları uyarın.