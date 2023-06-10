Gayrimenkulde zor zamanlar

Emlak piyasasında işler hayli karışık, alıcı beklemede satacak olan döviz kuruna bağlamış kendini sinekten yağ çıkarmak peşinde….

Kısacası bu aralar samimi alıcı da satıcıda bulmak zor.

Sadece satmak zorunda olanlar var, Onlara da ölücüler dadanmış.



Fiyatlardaki dengesizlik adeta kanserli hücre gibi yayılmış Türkiye nin her bölgesine, istikrarsız ve hiç bir gerçeğe dayanmayan rakamlar.

Bu dönemde ev sahibi olmak hayal dediğinizi duyuyorum.

Evet çok zor.

Birikiminiz mi var ev alma olasılığınız zamana karşı bir yarış.

Gayri menkuldeki fiyat Dengesizliği aynı şehirde, aynı mahallede, aynı apartmanda bile var.

İnsanlar soruyor bu fiyatlar neye göre hangi kritere göre belirleniyor, acı ama gerçek bu işin kuralı kaidesi yok. Fiyatı biçen satıcı ya da müteahhit

Tek söylediği

Ben bunu istiyorum. Satışta harca vergiye de karışmam.

Neden bu fiyat,

Canı öyle istemiş

Komşusu o fiyattan satmış.

Arkadaşı senin dairen daha fazla eder demiş

laf laf laf

Dünya da satılan malın değerini satıcı değil alıcı belirler, Bizde içimiz deki şeytan.

Adam satılamayan malına zam yapıyor hoop satılıyor.

Fiyat yükseldikçe, alıcı fırsatı kaçırıyorum sanıyor, değerinin üstünde alımlar yapıyor.

Alıcı ve satıcı psikolojisi tamda bize göre, her iki tarafta çıkarının kölesi, fırsatçı mantığı

Emlak sektöründe ikinci el araba piyasasının hastalığı var.

İlanlarda gördüğünüz birçok ürün sanal, bir çoğunun emlak satmak gibi bir derdi yok,

Uygun fiyatlı ürünü arayın az önce kaporası alındı, ya da satıldı diyecek. Ama size muhakkak başka bir alternatif sunacaktır.

Ne idüğü belli olmayan bu güruhun, internet ve sosyal medyadan verdiği abartı fiyatlı ilanlar piyasayı zehirlemekten başka hiçbir şeye hizmet etmiyor.

Nede olsa ilan bedeli, sadece 150 lira.



Emlak mesleğinde bir kıstası olmalı, denetim ve kontrolü olmalı. Emlak danışmanları sadece ilan giren değil, sektöre etik ve ahlaki çalışmalar konusunda öncü olmalılar, piyasa fiyatı satıcının iki dudağı arasında olmamalı. Çıkıp delikanlı bir danışman, hayır sizin evinizin gerçek fiyatı budur, sizin istediğiniz fiyattan satış yapamam hatta sizinle çalışamam diyebilmeli.

Bence de çok zor ,çünkü satılıktan çok emlakçı var. Durum böyle olunca terazinin ayarı kaçıyor.

Emlak sektöründeki piyasa istikrarı için sadece sektör temsilcileri değil yönetiminde bazı idari ve yasal düzenlemelere gitmesi lazım.



Ülkenin sığınmacı politikası düzelmedikçe ,

Yabancıya mülk satışlarında, bazı bölge ve şehirlere kısıtlamalara gidilmedikçe.

Edinilen ev sayısı arttıkça Emlak vergilerinde katlamalı vergi alınmadıkça.

İmara yeni alanlar açılmadıkça.

Ne satışta nede kiralamalarda fiyat istikrarı yalan.



Döviz ve altın piyasasındaki dalgalanmalar ne gayrimenkulü olana, nede dövizi olana yaramayacak

Süreçte, döviz bir artsa, gayri menkul 2 artacak.

Seçim öncesi emlak piyasası ölüm sessizliğindeydi. Ancak akıllı yatırımcılar bolca alım yaptılar ve çok kazandılar. Kurtlar puslu havayı severmiş.

Benim düşüncem bu dönemde fiyatı düşen ya da sabit kalan ürünlere yoğunlaşın, konut ihtiyacınız yoksa

toprak alın, dağda taşta ücra yerde tarla olmasın.

Gayrimenkul ve Değerleme uzmanı