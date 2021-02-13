Balık baştan kokarmış

Balık gerçekten baştan mı kokar yoksa içten mi bilemem, ancak sözü veciz yapan içindeki derin anlamıdır.

Yazıyı yaklaşık 2 ay öce yazdım elim bir türlü paylaşmaya gitmedi, yaşanmakta olan sürece zaten bilen bilmeyen, kamu dahil herkes parlak fikirlerini söylediler.

Benim ahkam kestiğim tüm konularda, aman ha halkı sakın ola mağdur etmeyin yoksa sizi pişman ederiz, arkasından birkaç milyon ceza, sonrası her şey süt liman

Marketlerde mağazalarda hatta hayatın her alanında para karşılığı olan her şey dolu dizgin yoluna devam,

Köylünün bu haliyle ne üretim, nede bereket olmaz diyecektim.

Ekilmeyen toprağa verilen desteklerin nasılda çarçur edildiğini, satılan traktörün, emeğin değil akılsız başın çilesi olduğunu.

Tarlada satılanla ürünün tezgahtaki fiyatının, kartelleşmiş yabancı sermaye nin yarattığı uçurum olduğunu

Hollanda büyüklüğünde toprağın aracı şirketler üzerinden yabancıların eline geçtiğini.

Ucuz markaların kendine zincir marketlerde raf bulamadığını, bulsa da, raf kirası ödemek zorunda kaldığını.

Dolarda yapılmak istenen operasyonun içimizdeki Man kurtlar tarafından hala devam ettirildiğini

Daha o kadar çok madde sıraladım ki.

Sonunda ben bile şüphelendim söylediklerimden, bir ülke bu kadar kötülüğe nasıl dayanır.

Karaborsacılığın içine işlemiş ticari anlayışın, zor zamanlarda hortlaması, çare olarak bakkalı çakkalı dolaşan zabıtaları dejavu tadında izliyorum.

Konuşan çok, çözüm yok

Bozuk plak gibi çalan aynı şarkı

Pahalılık, haksız kazanç

Raflarda yerli marka kalmamış, olanlarda marketin adına dönüşmüş.kime laf anlatacaksın

Kısacası davul halkın boynunda tokmak yabancı sermayenin elinde, istediği ritmi vuruyor da vuruyor.

Halk ne haldeyse devlette aynı dertte.

Baş nereye giderse sende oradasın.

Benzine, suya, elektriğe, ısınmaya, geçmediğin tünele, köprüye yapılan zamları anlatacak biri çıktığında, akıllara ziyan zam furyasını ancak anlayabiliriz.

Denetimsiz denetlemeler eşitliği sağladığında, bürokrasi alışkanlıkları kendini gezdirmekten vazgeçip, vicdanının sesini dinlediğinde, namuslu insanlar hırsız olmayacaktır.

O kadar plansız, pusulasız bir gemi ki üstünde olduğumuz, batmasa da doğru limana mı gidiyor hiç belli değil.

Kaptan iyi niyetli olsa da, tayfalarını sanki deniz tutuyor.