GSK Türkiye'ye Stevie Awards organizasyonundan 4 ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye, organizasyon kapsamında "Koçluk ve Mentörlük", "Yetkinlik ve Beceri Gelişimi veya Yönetimi", "Çalışanların Yetkinliklerinin Geliştirilmesi veya Yeniden Kazandırılması" ile "En Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı" kategorilerinde Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.



Dünya genelinde 300, Türkiye'de ise 65 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren biyofarma şirketi GSK, GO Programı ile yarışmada 38 ülke ve bölgeden 1000'in üzerinde başvurunun arasından söz konusu ödüllere layık görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Merve Özerkaya, GO GSK Programı'nı şirket içerisindeki farklı fonksiyonların iletişimini ve işbirliğini güçlendirmek ve ekipler arasında ortak bir çalışma anlayışı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

GSK Türkiye'de kültürü sadece liderlik ekibinin değil, tüm çalışanların sahiplenmesiyle geliştirdiklerini aktaran Özerkaya, şunları kaydetti:



"Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, merkez ofis çalışanlarımızla oluşturduğumuz 'Marka Takımı' olarak bilinen GSK'da, 'Değer Takımı' diye adlandırdığımız pazarlama liderliğinde GO GSK Programını hayata geçirdik. Bu programda, merkez ofiste finanstan ticaret mükemmeliyetine kadar farklı fonksiyonları bir araya getiriyoruz. Beraber çalışmanın ve ortak değer yaratmanın kıymetini bir kez daha gördüğümüz bu programımızla Stevie Awards for Great Employers'ta başvurduğumuz 4 kategoriden de Bronz Stevie Ödülü ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül, tüm GSK Türkiye çalışanlarının ortak başarısıdır."

GSK Türkiye Uzmanlık İlaçları ve HIV İş Birimi Direktörü İrem Tek de merkez ofis çalışanlarından oluşturdukları proje ekibinin katkısıyla yürüttükleri GO GSK'nın, yetkinlik gelişimini bağımsız öğrenme faaliyeti olarak ele almak yerine ekiplerin çalışma biçimlerine ve iş stratejilerini hayata geçirme süreçlerine entegre etmesiyle ayrıştığını aktardı.

Dört yılı aşkın süredir yürüttükleri programın ödülle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değişen iş ihtiyaçları doğrultusunda marka ekiplerimizin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm programı olan GO GSK ile sürekli gelişim kültürümüzü daha çevik, veri odaklı ve geleceğin yetkinlikleriyle uyumlu hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."