Gram altında yükseliş hızlandı! 9 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın önceki kapanışın üzerine çıkarken ons altın da 4 bin 400 dolar seviyelerine yaklaştı. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 9 Eylül güncel altın fiyatları…

9 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

9 Eylül gün içindeki verilere göre gram altın 6.858,62 TL alış ve 6.859,43 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 6.787,06 TL seviyesindeydi.

Gram altın alış: 6.858,62 TL

Gram altın satış: 6.859,43 TL

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

Evet. Gram altında günlük yükseliş yüzde 1,07 seviyesine ulaştı. Gün içerisinde en düşük 6.766,40 TL’yi gören gram altın, en yüksek 6.878,22 TL seviyesini test etti. Bloomberg HT'nin sabah verilerinde de gram altındaki günlük yükseliş yüzde 1'in üzerinde gerçekleşti.

9 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre çeyrek altın 10.975,64 TL alış, 11.217,16 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alış: 10.975,64 TL

Çeyrek altın satış: 11.217,16 TL

9 EYLÜL YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 21.880,55 TL, satış fiyatı ise 22.431,93 TL seviyesinde.

Yarım altın alış: 21.880,55 TL

Yarım altın satış: 22.431,93 TL

9 EYLÜL TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 9 Eylül'de 44.112 TL alış ve 44.618 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Tam altın alış: 44.112 TL

Tam altın satış: 44.618 TL

9 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.902,75 TL, satış fiyatı ise 44.730,81 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış: 43.902,75 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.730,81 TL

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın gün içerisinde 4.398 dolar alış ve 4.398,75 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Günlük yükseliş yaklaşık yüzde 1 seviyesinde.

Bloomberg HT'nin sabah verilerinde ons altının 4.400 dolar civarında işlem gördüğü kaydedildi.

9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

9 Eylül gün içindeki verilere göre altın alış-satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.858,62 TL – 6.859,43 TL

Çeyrek altın: 10.975,64 TL – 11.217,16 TL

Yarım altın: 21.880,55 TL – 22.431,93 TL

Tam altın: 44.112 TL – 44.618 TL

Cumhuriyet altını: 43.902,75 TL – 44.730,81 TL

Ons altın: 4.398 – 4.398,75 dolar

Altın fiyatları gün içinde değiştiği için serbest piyasa, banka ve kuyumculardaki rakamlarda farklılık görülebiliyor.