Gram altın düştü mü yükseldi mi? 22 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar “Gram altın bugün kaç TL?”, “22 Eylül çeyrek altın ne kadar?”, “Altın yükseldi mi düştü mü?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 22 Eylül Salı günü gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

22 Eylül 2026 Salı günü gram altın fiyatı yaklaşık 6.780-6.800 TL bandında bulunuyor.

Gram altın fiyatı:

Alış: 6.780 TL civarı

Satış: 6.781 TL civarı

Gün içinde piyasa hareketlerine bağlı olarak fiyatlarda küçük değişiklikler yaşanabiliyor.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Gram altın 22 Eylül’de önceki güne göre hafif geri çekilme yaşadı. Altın fiyatlarında küresel piyasalarda faiz beklentileri, ons altın hareketi ve dolar kurundaki değişimler etkili oluyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

22 Eylül 2026 güncel verilere göre çeyrek altın 11 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı:

Alış: 10.848 TL civarı

Satış: 11.087 TL civarı

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 22 Eylül’de yaklaşık 44 bin TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını fiyatı:

Alış: 43 bin 395 TL civarı

Satış: 44 bin 215 TL civarı

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın 22 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 4 bin 318 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki hareket, küresel altın piyasasının yönünü belirleyen önemli göstergeler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor.

Altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler:

Fed’in faiz politikası

Ons altın fiyatları

Dolar/TL hareketi

Küresel ekonomik beklentiler

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik fiyatları da gram altındaki hareketlere paralel olarak değişiyor. Güncel piyasa verilerine göre 22 ayar bileziğin gram fiyatı yaklaşık 6 bin 100 TL seviyelerinde bulunuyor.

ALTINDA YENİ REKOR GELECEK Mİ?

Altının gelecekteki yönü; ons altın fiyatı, dolar kuru, merkez bankalarının kararları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Yatırımcılar özellikle Fed’den gelecek açıklamalar ve ABD ekonomik verilerini yakından takip ediyor.

22 EYLÜL ALTINDA SON DURUM

22 Eylül 2026 itibarıyla altın piyasasında genel görünüm şöyle:

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 6 bin 800 TL civarı

Çeyrek altın: 11 bin TL üzeri

Cumhuriyet altını: 44 bin TL civarı

Ons altın: 4 bin 300 dolar üzeri