Gıda sorununa yeni çözüm: Böcek yedirecekler! İsrailli firma çekirgeden şeker üretti!

Sera gazı salınımının azalması gibi çevre felaketleri ve kıtlık gerekçe gösterilerek böceklerin gıdada kullanılmasında firmalar çoktan üretime başladı.

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Çevreye yardımcı olmak için böcekleri yemeye başlamamız gerektiği uzun zamandır öne sürülüyordu, ancak çoğumuz için bu pek hoş bir düşünce değil. İsrailli bir firma, farklı tatlandırıcılar ekleyerek böceklere lezzet kattığını açıkladı. Uzmanlar, dünya nüfusunun artması ve küresel ısınma nedeniyle yakın gelecekte böcekleri tüketmeye daha sıcak bakmanın mümkün olduğunu belirtti.

Yılda 400 milyon çekirge

İsrail’de gıda teknolojisi firması Hargol'un patronu Dror Tamir, küçükken anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi.

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950’lerde İsrail’de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika’dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi.

Ceviz, mantar, kahve, çikolata

Aynı dönemde çitfçiler tarım arazilerini çekirgelerden korumaya çabalarken orada yaşayan Yemenli ve Faslı Yahudilerin böceklerin tonlarcasını yemek için topladıklarını anlatan girişimci, bugün de böceklerin bu şekilde tüketilebileceğine olan inancını paylaştı.

Ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, “Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar.

Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek” dedi. Tamir, şirketinin enerji barından burgere ve falafele kadar genişleyen ürün gamıyla böceklere dair yerleşmiş bu fikri değiştirmeyi umuyor.

Böcekler Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu’da uzun zamandır bazı topluluklar tarafından tüketilse de Avrupa ve Kuzey Amerika’da pek çok insan tarafından böcek yemek kabul görmüyor.

Yakın gelecekte gerçekleşmesi uzak bir fikir gibi görünse de bazı uzmanlar çevresel faktörler ve nüfus artışı nedeniyle Batı’nın beslenme rutinine de böceklerin eklenmesinin mümkün olacağını düşünüyor.

30 yılda insan nüfusu 2 milyar artacak

Bugün 7,7 milyar olan dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9,8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gıdaya ulaşması gereken 2 milyar insanın daha gezegende yaşaması sonucu tarımsal faaliyetlerin aynı hızda yürütülmesinin mümkün olamayacağı düşünülüyor.

Böyle bir gıda sorunuyla karşılaşılması durumunda protein ihtiyacının inek, koyun ve diğer memeli hayvanlar yerine böceklerden karşılamaya başlamak sürdürülebilir bir seçenek olarak görünüyor.

Birleşik Krallık Gıda Standardı Kurumu bilim danışmanı profesör Robin May, ‘’Protein, beslenmemizin temel kaynağı ama et ve süt ürünleri gibi protein yönünden zengin gıdaların bazıları çevresel ve etik ayak izleri bırakmamıza neden oluyor’’ dedi.

Böceklerin protein kaynağı olarak kullanılmasındaki temel sorunlardan biri, insan vücudu için alerjik reaksiyon gösterme ve insan vücudundaki bakterilerle ilgili sorunlara yol açabilme ihtimalinin olması olarak gösteriliyor.

Böcek yemekle sera gazı azaltılabilir

Et üretimiyle karşılaştırıldığında çekirge üretimi sera gazı emisyonunu yüzde 99’a kadar azalttığı gibi su tüketimini de bin kat, ekilebilir arazi kullanımını da bin 500 kat azaltıyor.

Ayrıca Maastricht Üniversitesi’nin araştırmasında, böceklerden elde edilen proteinin süt proteini kadar yararlı olduğu açıklandı. Her ikisinin de sindirim, kas üretimi ve emilimi performanslarının neredeyse aynı olduğu söylendi.