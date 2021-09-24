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Büyücü'nün iksiri işe yaramadı! Koronavirüs iksiri icat eden büyücü virüsten öldü!

Büyücü'nün iksiri işe yaramadı! Koronavirüs iksiri icat eden büyücü virüsten öldü!

Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden Eliyantha White(48) isimli Hindu büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sri Lanka'da spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti. Eliyantha White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu. BBC Türkçe'nin haberine göre; 48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İksiri öven sağlık bakanı yoğun bakımda yattı

Pandemiye çare olacağını iddia ettiği "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü. Pavithra Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

Kriket yıldızlarını tedavi (!) ederek ün kazandı

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu. Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı getirildi

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti. Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla kişi Covid'e yakalandı, 12 bin kişi de yaşamını yitirdi. Ancak sağlık uzmanları, virüse bağlı ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

Başbakan başsağlığı mesajı paylaştı

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti. White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

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