Sağlık Bakanlığı'nın korona belirtileri yanlış! Bu belirtilere dikkat! Grip çok fena geri geliyor

Koronavirüste belirtiler değişti... "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiği duyurdu. İşte İngiliz profesöre göre, dikkat edilmesi gereken yeni semptomlar...

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Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon insanın canını alan koronavirüse karşı 5 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığından çok farklı

Bu duruma dikkat çeken "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör 'Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu' dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Covid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat & koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.

Bu belirtilere dikkat edin...

'Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor... Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor' diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.

Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur.