Gergerlioğlu, TBMM'den video mesaj yayımladı: AYM kararına kadar buradan ayrılmıyorum

TBMM'de okunan kararla milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, geceyi geçirdiği HDP toplantı odasından dikkat çeken bir video mesaj yaymladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar HDP Grup toplantısında kalmaya devam edeceğini belirten Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

İstedikleri kadar uyduruk cezalarla bizi ihraç etmeye çalışsınlar, uyduruk yargı kararlarıyla, Anayasayı çiğneyen kararlarla bizi ihraç etmeye çalışsınlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Burada bu hukuksuz karara karşı tüm arkadaşlarımıza beraber Meclis'i terk etmeyerek direniyoruz. Biz burada esaslı bir direniş yapıyoruz. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize çok güçlü bir destek verdi ve bu destek de sanırım devam edecek. Biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu iradeyi verdi, iradeyi millet salır.