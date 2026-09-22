Gençler arasındaki 'küfür' tartışması çok korkunç bitti
İSTANBUL Fatih'te, tartışma sırasında arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti.
Pınar Erden Güneş
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S.T.A. (18) ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.
KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.