Garanti Bankası'na dev ceza!

Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu'nun yürütülmekte olan soruşturmanın banka bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verilerek banka tarafından yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeneceği belirtildi.

DEV CEZA

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız."