Galatasaray'dan RAMS Park'taki Tarkan konseri teklifine ret

Sanatçı Tarkan’ın Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta konser vermesine yönelik planlanan organizasyonun kulüp tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, özel bir banka geçtiğimiz şubat ayında Tarkan konseri düzenlemek amacıyla sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle görüşmelere başladı.

ZEMİN MALİYETİ GEREKÇESİYLE 1 MİLYON EURO İSTEĞİ

Yapılan ilk temaslarda Galatasaray kulübünün, stadın tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ettiği belirtildi. Söz konusu yüksek meblağın, konser sonrası saha zemininin görebileceği hasarın giderilmesi ve zeminin tamamen yenilenmesi maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi.

ETKİNLİK TARİHİNE KISA SÜRE KALA RED KARARI

Taraflar arasındaki müzakereler bir süre devam etmesine karşın, sarı-kırmızılı yönetimin nisan veya mayıs aylarında nihai kararını vererek organizasyona olumsuz yanıt ilettiği öne sürüldü.

Kararın, planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala bildirilmesi nedeniyle organizasyon tarafının karara tepki gösterdiği kaydedildi. Kulübün red yanıtının ardından Tarkan’ın RAMS Park’ta sahne almasına ilişkin proje rafa kaldırıldı.