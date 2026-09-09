Galatasaray altyapısında yetişen yeni elmas! Yusuf Sivaslıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UEFA Gençlik Ligi 1. haftasında Galatasaray U19 Takımı, Portekiz temsilcisi Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında sahneye çıkan sarı-kırmızılı genç yetenek Yusuf Sivaslıoğlu, attığı kritik golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca hem savunmadaki kritik müdahaleleri hem de hücuma verdiği katkıyla futbolseverlerin takdirini toplayan genç oyuncu, sosyal medyada ve spor kamuoyunda en çok aratılan isimler arasına girdi. Altınordu altyapısından yetişip Galatasaray’a kazandırılan ve performansıyla A Takım yetkililerinin de radarına giren yetenekli futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yusuf Sivaslıoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve hangi mevkide forma giyiyor? İşte Galatasaraylı genç futbolcu Yusuf Sivaslıoğlu’na dair tüm detaylar…

YUSUF SİVASLIOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Yusuf Sivaslıoğlu, 13 Mart 2010 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşında olan genç futbolcu, futbola yerel kulüplerin altyapısında başladı, ardından Türk futboluna sayısız oyuncu kazandıran Altınordu altyapısına geçti. Altınordu’daki başarılı performansıyla dikkat çeken Sivaslıoğlu, gösterdiği gelişimle Galatasaray altyapı kadrosuna dahil oldu.

YUSUF SİVASLIOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,73 metre boyundaki genç yetenek, sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor. Asıl pozisyonu Sağ Bek (Defans) olan Sivaslıoğlu, ihtiyaç halinde sağ kanat bek veya stoperin sağında da görev yapıyor. Modern futbolun gereksinimlerine uygun olarak yüksek temposu, kanat bindirmeleri ve hücum katkısıyla öne çıkıyor.

SPORTING CP MAÇINDAKİ GOL PERFORMANSI

Galatasaray U19 formasıyla UEFA Gençlik Ligi maratonuna ilk 11'de başlayan Yusuf Sivaslıoğlu, Sporting CP deplasmanında mücadelenin 50. dakikasında takımını öne geçiren golü attı. Galatasaray altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpteki gelişimi teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.