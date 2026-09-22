Fon soruşturmasında son durum! İşte tutuklu ve gözaltında bulunan isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. İşte soruşturmada tutuklanan ve gözaltında bulunan isimler…