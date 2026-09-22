Fon soruşturmasında son durum! İşte tutuklu ve gözaltında bulunan isimler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. İşte soruşturmada tutuklanan ve gözaltında bulunan isimler…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında; 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor.
Böylece soruşturma kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.
PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.
İşte isim isim o liste
Tutuklu:
Muhammed YARIZ – PUSULA
Gözaltında:
Abdullah Yusuf YARIZ – PUSULA
Ahmet ÖZCAN – GÜNDOĞDU / PUSULA
Ayşe Seher AYDIN – GÜNDOĞDU / PUSULA
Berkan GÜLEN – PUSULA
Celal YARIZ – PUSULA
Enes YAZICI – GÜNDOĞDU / PUSULA
Feryal KÖKER – GÜNDOĞDU / PUSULA
Furkan BAKİ – PUSULA
Gözde HACIOĞLU – PUSULA
Halil İbrahim EGE – PUSULA
Hamza KABLAN – PUSULA
İlhan AYGÜN – PUSULA
İsmail EGE – PUSULA
Lütfi ÇETİNEL – PUSULA
Mehmet ERBEY – PUSULA
Mehmet YILDIRIM – PUSULA
Müjdat EDE – GÜNDOĞDU / PUSULA
Murat KEÇECİ – PUSULA
Nilgül SARIÇALI – GÜNDOĞDU / PUSULA
Oğuzhan ÖZERKAYA – GÜNDOĞDU / PUSULA
Onur GÖĞEBAKAN – GÜNDOĞDU / PUSULA
Orçun Berkay KAYA – GÜNDOĞDU / PUSULA
Ramazan ERBEY – PUSULA
Salih Can BÜLBÜL – PUSULA
Samet ÇETİNEL – PUSULA
Selçuk KAHYA – PUSULA
Selim DAĞBAŞI – PUSULA
Serdar TURHAN – PUSULA
Sezai BEKGÖZ – GÜNDOĞDU / PUSULA
Uğur AKKAFA – PUSULA
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan