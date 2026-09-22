Fon soruşturmasında son durum! İşte tutuklu ve gözaltında bulunan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor. İşte soruşturmada tutuklanan ve gözaltında bulunan isimler…

Fon soruşturmasında son durum! İşte tutuklu ve gözaltında bulunan isimler
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında; 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor, 1 kişi ise cezaevinde bulunuyor.

Böylece soruşturma kapsamında adli süreçte yer alan isimlerin sayısı 63'e ulaştı.

PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklu, 30 kişi gözaltında, 12 kişi firari durumda bulunurken 1 kişi cezaevinde bulunuyor.

İşte isim isim o liste

Tutuklu:

Muhammed YARIZ – PUSULA

Gözaltında:

Abdullah Yusuf YARIZ – PUSULA

Ahmet ÖZCAN – GÜNDOĞDU / PUSULA

Ayşe Seher AYDIN – GÜNDOĞDU / PUSULA

Berkan GÜLEN – PUSULA

Celal YARIZ – PUSULA

Enes YAZICI – GÜNDOĞDU / PUSULA

Feryal KÖKER – GÜNDOĞDU / PUSULA

Furkan BAKİ – PUSULA

Gözde HACIOĞLU – PUSULA

Halil İbrahim EGE – PUSULA

Hamza KABLAN – PUSULA

İlhan AYGÜN – PUSULA

İsmail EGE – PUSULA

Lütfi ÇETİNEL – PUSULA

Mehmet ERBEY – PUSULA

Mehmet YILDIRIM – PUSULA

Müjdat EDE – GÜNDOĞDU / PUSULA

Murat KEÇECİ – PUSULA

Nilgül SARIÇALI – GÜNDOĞDU / PUSULA

Oğuzhan ÖZERKAYA – GÜNDOĞDU / PUSULA

Onur GÖĞEBAKAN – GÜNDOĞDU / PUSULA

Orçun Berkay KAYA – GÜNDOĞDU / PUSULA

Ramazan ERBEY – PUSULA

Salih Can BÜLBÜL – PUSULA

Samet ÇETİNEL – PUSULA

Selçuk KAHYA – PUSULA

Selim DAĞBAŞI – PUSULA

Serdar TURHAN – PUSULA

Sezai BEKGÖZ – GÜNDOĞDU / PUSULA

Uğur AKKAFA – PUSULA

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan

Fon soruşturması