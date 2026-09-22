Fon soruşturması: Emre Tezmen dahil beş kişi için tutuklama talebi

Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

İki günlük gözaltı süresinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler için tutuklama talep edildi.

NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINDA

Soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERİLDİ

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor .

Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.