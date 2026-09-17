Fethiye'de korkunç kaza: 4 kişi yaralı...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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Y.E.Ç. idaresindeki 34 KLE 925 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Geçidi mevkisinde ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 1'i, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.