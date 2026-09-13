Feribot battı! Ölü ve çok sayıda kayıp var
Ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribotun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Vanuatu Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" feribotunun battığı bildirildi.
Feribotta bulunan 40'tan fazla yolcu ve mürettebattan 15'inin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.