Fenerbahçe’de Mert Hakan müjdesi! Sahalara dönüş tarihi açıklandı Fenerbahçe’de 1 Ekim itibarıyla cezası tamamlanacak olan Mert Hakan Yandaş, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, milli maç arasından sonra takıma katılarak yeniden ilk 11 rekabetine dahil olması öngörülüyor.