Fenerbahçe’de Mert Hakan müjdesi! Sahalara dönüş tarihi açıklandı
Fenerbahçe’de 1 Ekim itibarıyla cezası tamamlanacak olan Mert Hakan Yandaş, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, milli maç arasından sonra takıma katılarak yeniden ilk 11 rekabetine dahil olması öngörülüyor.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Cezası nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli futbolcunun cezası 1 Ekim'de sona erecek.
MERT HAKAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yeniden Fenerbahçe formasına kavuşmak isteyen 32 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun cezasının tamamlanmasının ardından takıma dönmesi bekleniyor.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Mert Hakan Yandaş'ın milli aranın ardından yeniden forma mücadelesine dahil olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun dönüşüyle Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artacağı öngörülüyor.
İSMAİL KARTAL'IN ALTERNATİFLERİ ARTACAK
Mert Hakan'ın yeniden kadroya dahil olmasıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahadaki alternatifleri de artacak. Son kararı ise teknik heyet verecek.