FED faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! 17 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatı

Dün gram altın yüzde 0,65 azalışla 6 bin 670 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın yüzde 1,06 artışla 6 bin 741 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 94 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,03 artışla 4 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa 25 baz puan faiz artırdı.

Ons altın, Fed'in faiz artırımına karşın petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve BoE'nin faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.