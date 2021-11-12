Ezilmiş çıtır nasıl yapılır efsane lezzet!

Et, tavuk, balık yemeklerinin en güzel garnitürüdür patates.

Salatası olur, püresi olur nasıl yaparsanız öyle olur ama her türlüsü güzel olur. Bu da Amerikalıların "smashed potatoes" dedikleri bir garnitür. Çok basit bir hazırlanışı olması ve inanılmaz lezzetli oluşunun yanı sıra çok eğlenceli bir görüntüye sahip. Daha da iyisi bunu hazırlarken her bir patatesi sevmediğiniz birinin yerine koyup istediğiniz kadar ezebilirsiniz. İşte sizler için ezilmiş çıtır tarifi...

Malzemeler;

15-20 adet minik patates, 100 gram tereyağ, yeterince tuz, kırmızı toz biber, kekik, yeterince su.