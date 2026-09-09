Evde elektrikli araç şarjı yasaklandı mı? DMM’den ceza ve cihaz sökümü iddialarına açıklama

Sosyal medyada elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine yeni bir yasak getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve araç sahiplerine yüz binlerce liralık ceza kesileceği yönündeki paylaşımlar gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 9 Eylül’de yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki, elektrikli araç evde şarj edilebilir mi? Apartman ve sitelerde şarj cihazı kurmanın şartları neler? Hangi durumlarda ceza uygulanıyor? İşte DMM’nin açıklamasının ayrıntıları…

EVDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI YASAKLANDI MI?

Hayır. DMM, elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama bulunmadığını açıkladı. DMM, sosyal medyada dolaşıma giren “evde şarj yasağı” paylaşımlarının dezenformasyon içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZLARI SÖKÜLECEK Mİ?

DMM, mevcut elektrikli araç şarj cihazlarının toplu şekilde söktürüleceği yönündeki iddiaları da yalanladı. Açıklamada böyle bir genel uygulamanın bulunmadığı belirtildi. Düzenlemelerin elektrikli araç şarjını yasaklamak yerine, elektrik tesisatına proje dışı ve teknik kurallara aykırı müdahaleleri engellemeyi amaçladığı açıklandı.

EVDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ EDENE CEZA KESİLECEK Mİ?

DMM’ye göre elektrikli aracını evinde şarj ettiği için vatandaşa yeni bir para cezası uygulanması söz konusu değil. Sosyal medyada gündeme gelen yüksek para cezalarının evde elektrikli araç şarj edilmesiyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Cezalar; sayaç dışı bağlantı, kaçak elektrik veya usulsüz elektrik kullanımı gibi mevcut mevzuata aykırı işlemlerle ilgili.

APARTMAN VE SİTELERDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ EDİLEBİLİR Mİ?

Evet. DMM’nin açıklamasına göre apartman ve site otoparklarında elektrikli araç şarjına yönelik genel bir yasak bulunmuyor. Ancak ikiden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarda şarj ünitesinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde kurulması gerekiyor. Gerekli izinlerin alınması, ihtiyaç halinde elektrik projesinde tadilat yapılması ve sistemin onaylı proje ile teknik güvenlik standartlarına uygun kurulması gerekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI KURULUMUNDA NEDEN İZİN GEREKİYOR?

DMM, teknik düzenlemelerin amacının özellikle çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek olduğunu açıkladı. Kurallarla elektrik tesisatından kaynaklanabilecek yangın ve kaza risklerinin azaltılması, can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

EVDE ŞARJ İÇİN LİSANS GEREKİYOR MU?

Kişinin ticari faaliyet göstermeden yalnızca kendi ihtiyacı için evinde kurduğu elektrikli araç şarj ünitesi için şarj ağı işletmeci lisansı veya sertifikası gerekmiyor. EPDK'nın uygulamasına ilişkin güncel bilgilendirmelerde özel kullanım amaçlı şarj üniteleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Bununla birlikte kurulumun elektrik tesisatı ve bina güvenliğine ilişkin teknik kurallara uygun olması gerekiyor.

HANGİ DURUMLARDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJINDA CEZA UYGULANABİLİR?

DMM’nin açıklamasında yüksek para cezalarının evde araç şarj etmeye yönelik yeni bir yaptırım olmadığı belirtildi. Cezaya konu olabilecek durumlar arasında sayaç dışı bağlantı, kaçak elektrik kullanımı ve usulsüz elektrik kullanımı bulunuyor. Bu ihlallere ilişkin yaptırımlar mevcut elektrik mevzuatı kapsamında uygulanıyor.

DMM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI İÇİN NE AÇIKLADI?

DMM, 9 Eylül’deki açıklamasında sosyal medyada yayılan üç temel iddiayı yalanladı: Evde elektrikli araç şarjının yasaklandığı, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evde aracını şarj edenlere yeni yüksek para cezaları uygulanacağı. Açıklamada, düzenlemelerin elektrikli araç şarjını engellemeye değil, güvenli ve teknik standartlara uygun kurulum sağlamaya yönelik olduğu bildirildi.