Ev, araba satanlar kiraya verenler dikkat! Maliye sahaya iniyor...

Menkulünü, gayrimenkulünü satanlar veya kiraya verenler...

Yeni döneme hazır mısınız?

Dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi usul kanunu genel tebliğine göre (Sıra No:538);

Vergiye uyum düzeyi ve kayıt dışı ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin Maliye'ye bildirilmesi zorunlu hale geldi.

Tebliğde;

- İlanın yayımlandığı internet adresinin,

- İlanı veren gerçek veya tüzel kişinin adının soyadının/unvanın,

- T.C. kimlik, yabancı kimlik veya vergi kimlik numarasının,

- İkametgah ve işyeri adresinin,

- İlan verenler adına gerçekleştirilen taşınır-taşınmaz mal ve hizmetlerin satış/kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat veya satış tutarlarının,

- Tahsil edilen tutarın, ilan verene ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerinin,

- Bakanlık tarafından belirlenecek diğer bilgilerin, (Ucu açık bırakılmış)

"aylık dönemler" halinde Maliye'ye bildirilmesi zorunludur denilmekte.

Ayı tebliğle, ilan verenleri de "bildirmek zorunda olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu" tutmakta.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya hatalı bilgi verenleri ise Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar beklemekte.

MALİYE SAHAYA İNİYOR...

Bu tebliğ yayımlandığı anda ilk aklıma gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin geçmişte söylediği;

"Bugünden itibaren biz sahadayız. Yanlış yapan bizi hisseder. Hazine ve Maliye'nin Maliye tarafı sahaya inerse fena iner." sözü geldi aklıma.

Çünkü; menkul-gayrimenkul kiralama ve satış ilanlarının Maliye'ye bildirilmesiyle;

- Devletin, dar gelirli vatandaşlar için açıkladığı düşük oranlı kredi desteği gibi yardım paketlerini suistimal ederek; gayrimenkul fiyatlarında anlık fahiş fiyat artışı yapanlar (Özellikle inşaat firmaları),

- Artan kira fiyatları sebebiyle eski kiracısına yeterince zam yapamadığını düşünüp; "Almanya'dan oğlum geldi. Artık bu dairede o oturacak." veya "Büyük çaplı tadilat yapacağım." diyerek eski kiracısını evden çıkartıp yerine yüksek tutardan yeni kiracı bulanlar,

- Vergiden kaçınmak için; ev, arsa, araba gibi yüksek tutarlı varlıkların alış-satış bedellerini olduğundan daha düşük gösterenler,

- Evini, dükkânını kiraya verip, yıllık kira geliri beyannamesinde kira tutarını düşük göstererek vergi kaçıranlar bu sistem sayesinde kolayca tespit edilebilecek.

Yeni düzenleye göre; Maliye'nin elinde kiralık veya satılık yerlerin fiyatlarına ait listeler olacağından, vergi müfettişleri kapı kapı dolaşıp;

"İnternet sitesinde, oturduğunuz evin kira tutarı bu kadar yazıyor. Fakat sizin mal sahibiniz bunu düşük göstermiş. Doğru olan hangisidir?"

"İnternet sitesinde, bu evin satış tutarı bu kadardı. Fakat siz tapuda evi yarı fiyatına satış yapmışsınız. Sebebi nedir?" (Gayrimenkul satışları, genelde gerçek alış-satış fiyatından değil de çok daha düşük olduğundan belediyelerden alınan rayiç bedel üzerinden yapılmakta.)

gibi sorular sorup tespitler yapabilecek, tutanaklar düzenleyebilecek.

Tapu, noter, banka kayıtları gibi resmi ya da yarı resmi kurumlara Maliye zaten erişebilmekteydi. Bu günden itibaren artık "sanal pazarlar" da Maliye'nin erişimine açılmış durumda.

Görünen o ki; bu tebliğden sonra gerek vergi cezalarının gerekse vergi davalarının sayısında epeyce bir artış olacak.

Menkul-gayrimenkul alıp satanalar veya kiraya verenler aman dikkat!

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...