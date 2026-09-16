Et ürünlerinde kurallar sil baştan! Kasapta hazır kıyma satışına son

16 Eylül 2026 itibarıyla yürürlükten kalkan 2019 tarihli tebliğin yerini alan bu yeni düzenleme; karkas et kullanımından ürün içeriğine, dondurulmuş satış şartlarından etiket ve reklam kurallarına kadar geniş bir alanı yeniden şekillendirirken, mevcut işletmelere uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar mühlet tanıyor.

İÇERİK, SATIŞ VE ETİKET STANDARTLARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

NTV'nin haberine göre, yeni tebliğ kapsamında uygulanacak temel düzenleme ve kısıtlamalar şu şekilde:

Perakende noktalarında kıyma, kanatlı kıyması, köfte ve yöresel ürünler dışındaki hazırlanmış et karışımları yalnızca tüketicinin anlık talebi üzerine taze olarak hazırlanabilecek. Çiğ kanatlı kıymaları ile bunlardan elde edilen karışımlar piyasaya sadece dondurulmuş olarak sunulabilecek. Çiğ et ve kıymaya gıda katkı maddesi veya dışarıdan organik/inorganik bileşen katılamayacak.

Kıyma kullanılarak üretilen köfte ve burgerlerde et proteini oranı en az %10, yağ oranı en fazla %25 olacak. Kırmızı et döneri "yaprak" (yalnızca yaprak et), "kıyma" (en fazla %90 kıyma) ve "yaprak-kıyma" (en az %60 yaprak et) olarak üç sınıfa ayrıldı. Dönerlerde yağ oranı en fazla %25, protein oranı en az %12 olarak belirlenirken fıstık, peynir ve diyet lifi kullanımı yasaklandı. Pişirilmeye başlanan çiğ dönerin raf ömrü en fazla 12 saat ile sınırlandırıldı.

Sucuk, pastırma, kavurma ve jambon gibi ürünlerde protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin kullanımı engellendi. Et ve tütsü aroma vericilerinin ürünlere eklenmesine izin verilmezken kavurma ve kıyma kavurmaya hiçbir gıda katkı maddesinin katılamayacağı hüküm altına alındı.

Ürün etiketlerinde, reklam panolarında ve market broşürlerinde "%100", "%100 Dana Eti" gibi logonun veya ifadelerin kullanımı yasaklandı. Ürün adları ait olduğu hayvan türüyle birlikte açıkça yazılacak. Dondurulmuş ürünlerde "Çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz", kanatlı ürünlerinde ise "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C'ye ulaşmalıdır" uyarısının yer alması zorunlu kılındı.