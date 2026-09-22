Erdoğan BM Genel Kurulu’nda ne dedi? Gazze, Filistin ve BM reformu mesajları

Vatandaşlar "Erdoğan BM Genel Kurulu’nda ne dedi?", "Gazze ve Filistin konusunda hangi mesajları verdi?", "BM reformu çağrısının detayları neler?" sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada küresel sorunlar, Filistin meselesi ve uluslararası sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasında özellikle Gazze’deki insani durum, Filistin’in geleceği ve Birleşmiş Milletler yapısına yönelik reform çağrısı öne çıktı. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

ERDOĞAN BM GENEL KURULU’NDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu krizlere dikkat çekti. Konuşmasında daha etkili ve temsil gücü yüksek bir Birleşmiş Milletler yapısına ihtiyaç olduğunu ifade etti. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Erdoğan, küresel barışın sağlanması için BM’nin daha etkin çalışması gerektiğini belirterek, uluslararası karar alma mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

ERDOĞAN’IN GAZZE VE FİLİSTİN MESAJLARI NELERDİ?

Erdoğan’ın konuşmasında Gazze’de yaşanan insani kriz önemli başlıklardan biri oldu. Cumhurbaşkanı, Filistin meselesine ilişkin uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Erdoğan ayrıca Filistin Devleti’nin tanınmasına ilişkin çağrılarını yineleyerek, Filistin halkının haklarının korunması gerektiğini vurguladı. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

BM REFORMU ÇAĞRISINDA NE SÖYLEDİ?

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısına yönelik eleştirilerini dile getirdi. BM sisteminin daha adil, şeffaf ve temsil kabiliyeti yüksek bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

BM reformu kapsamında öne çıkan başlıklar:

Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden değerlendirilmesi

Daha geniş temsil imkanının sağlanması

Uluslararası karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi

Erdoğan, daha önceki BM konuşmalarında da Birleşmiş Milletler sisteminde reform yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini gündeme getirmişti. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASINDA BAŞKA HANGİ KONULAR VARDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında küresel güvenlik, bölgesel krizler ve uluslararası iş birliği başlıkları da yer aldı.

BM Genel Kurulu’ndaki konuşma, Türkiye’nin küresel meselelere ilişkin yaklaşımının aktarıldığı diplomatik temaslardan biri olarak değerlendirildi.