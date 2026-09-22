Enver Altaylı’dan başsavcı vekiline tehdit: Daha gençsin, bir gün görüşeceğiz

Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.

ENVER ALTAYLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Altaylı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Altaylı, 2021 yılında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “siyasi ve askeri casusluk” ile “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAŞSAVCI VEKİLİNE “DİKKAT ET DAHA GENÇSİN” TEHDİDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Altaylı’nın, ifade işlemleri sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline, “Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Altaylı’nın sözleri üzerine hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.