Emma Meesseman kimdir? Fenerbahçe ile sözleşmesi kaç yıllık uzatıldı, yeni sözleşme ne zaman bitecek?

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda önemli bir sözleşme gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Belçikalı yıldız Emma Meesseman ile yoluna devam etme kararı aldı. “Emma Meesseman kimdir?”, “Fenerbahçe ile sözleşmesi kaç yıllık uzatıldı?”, “Yeni sözleşmesi ne zaman bitecek?” ve “Kariyerinde hangi başarıları var?” soruları basketbolseverlerin gündeminde yer aldı. Fenerbahçe Opet’in Avrupa ve Türkiye’deki başarılarında önemli rol oynayan Meesseman, yeni sözleşmesiyle birlikte sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

EMMA MEESSEMAN KİMDİR?

Emma Meesseman, 13 Mayıs 1993 tarihinde Belçika’nın Ypres kentinde dünyaya gelen profesyonel basketbolcudur. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Meesseman, Avrupa kadın basketbolunun en başarılı oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Belçika Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden olan Meesseman, kulüp kariyerinde birçok Avrupa kupası başarısı yaşadı.

EMMA MEESSEMAN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ KAÇ YILLIK UZATTI?

Fenerbahçe Opet, Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Belçikalı yıldız, 2026-2027 sezonunda da sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alacak.

EMMA MEESSEMAN’IN YENİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni sözleşmeye göre Emma Meesseman’ın Fenerbahçe ile anlaşması 2027 yılında sona erecek. Başarılı oyuncu, sözleşmesinin tamamlanması halinde 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

EMMA MEESSEMAN NE ZAMAN FENERBAHÇE’YE GELDİ?

Emma Meesseman, 2022 yılında Fenerbahçe Opet kadrosuna katıldı. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönem boyunca hem Türkiye liginde hem de Avrupa kupalarında önemli başarılar elde etti.

EMMA MEESSEMAN’IN KARİYER BAŞARILARI NELER?

Meesseman kariyerinde birçok önemli kupa ve bireysel ödül kazandı.

Emma Meesseman’ın önemli başarıları:

WNBA şampiyonluğu

WNBA Finalleri MVP ödülü

EuroLeague şampiyonlukları

EuroLeague MVP ödülleri

Belçika Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu

EMMA MEESSEMAN FENERBAHÇE’DE HANGİ BAŞARILARI KAZANDI?

Meesseman, Fenerbahçe formasıyla Avrupa’nın en önemli kadın basketbol organizasyonlarından EuroLeague Women’da şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda da takımın başarısında önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE NEDEN EMMA MEESSEMAN İLE DEVAM ETMEK İSTEDİ?

Emma Meesseman, saha içindeki liderliği, oyun görüşü ve çok yönlü performansıyla Fenerbahçe Opet’in önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Tecrübeli basketbolcunun takımda kalması, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EMMA MEESSEMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Belçikalı oyuncu kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giydi.

Emma Meesseman’ın oynadığı takımlar:

Blue Cats Ieper

Villeneuve-d’Ascq

Sparta&K Moskova

UMMC Ekaterinburg

Washington Mystics

Fenerbahçe Opet

EMMA MEESSEMAN KAÇ YAŞINDA?

13 Mayıs 1993 doğumlu Emma Meesseman, 33 yaşındadır. Tecrübeli oyuncu, uzun yıllardır Avrupa ve dünya basketbolunun üst seviyesinde mücadele ediyor.