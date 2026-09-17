Emlak Katılım Tasarruf Finansman, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.