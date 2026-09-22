Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

"ADALETİN SESİ ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.