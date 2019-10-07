Elinde yağlı urgan ile idam sehpasına giden çocuklar…

Akdeniz dalgalarının kıyılarımıza savurduğu bir çocuk vardı ya! Hani adı Aylan bebek. Hepimiz biliyoruz onu. Resim karelerinde ve sosyal medyada gördük.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan BM'de yaptığı konuşmada gündeme getirdi. Dünya vicdanına bir sesleniş olarak yeniden gündeme getirdi.

Artık sadece ormanları ya da yeşili katletmiyor kendi neslimizi de katlediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini karartıyoruz, geleceğimizin kodları ile oynuyoruz.

Aylan bebeğe dünya sesini çıkarmadı, bu yüzden Erdoğan dünya vicdanına seslendi ve "unutmayın!" dedi.

Fakat biz Aylan bebeği konuşurken son günlerde ülkemizde bir olaya tanıklık ediyoruz. Suriyeli Vail’in intiharı!

Bir çocuk bir yetişkinin dahi senaryolaştırmayacağı bir şekilde nasıl intihar eder? Elinde yağlı urganı ile idam sehpasına onurla yürüdü Vail!

Bir çocuğun onuru nasıl zedelenir bunu tahayyülüm almıyor. Çok onurlu bir çocuk, onuruna yediremedi Vail.

Bu yetmezmiş gibi Mersin’de çocuklar arasında ki bir tartışmada olaya hâkim olmadan, dinlemeden sadece Ürdünlü olduğu için bir çocuğu insanlıktan nasibini almamış bir yaratık tokatlıyor.

İşte bundan sonra soruların ardı arkası kesilmiyor zihnimde...

Şu dünyada bir çocuğun ölümü kadar acı veren başka bir şey var mı acaba?

Korunmasız, masum, günahsız bir çocuğun ölümü karşısında sessiz kalabilecek bir yürek, bir vicdan var mı acaba?

Her türlü ihtiyacı için kendisinden büyük birisine ihtiyaç duyan bir sabinin ölümü karşısında arz ihtizaza gelse yeridir...

Heyhat, gelin görün ki medeniyetler beşiği şu güzel ülkemde son günlerde en çok yaşanan şey ise çocuk ölümleri. Hem de niçin? Biz büyüklerin hırsları, doymak bilmeyen ihtirasları, dinmek bilmeyen duyguları, sızlamayan vicdanları, düşünmeyen akılları yüzünden...

Kendini savunmaktan aciz bir çocuğu sırf milliyeti yüzünden dışlamak, aşağılamak neyin nesidir yahu!

Belgesellerde vahşi hayvanlar bile bebeklere saldırmıyor, kendini korumaktan acizleri yem yapmıyor kendine. Bize ne oldu ki bir hayvandan bile daha merhametsiz hale geldik.

Tek amacı sıcak bir ev, karnını doyuracak bir yemek bulmak olan bir çocuktan ne istiyoruz!

O çocuğu dışlayınca, aşağılayınca, kovunca dünya daha güzel bir yer haline mi gelecek?

Doymak bilmeyen hırslarınız mı dinecek? İçinizdeki öfke ve kin mi dinecek? Kendinizi daha mı güçlü hissedeceksiniz? Ne olacak söyleyin Allah aşkına!

Bir çocuğa, bacak boyunuz kadar bile olmayan bir çocuğa tokat attığınızda ne olacak? Başınız göğe mi erecek? Kahraman mı olacaksınız? Memleketi mi kurtaracaksınız? Madalya mı verecekler size? Nedir beklentiniz Allah aşkına!

Irki ve/veya idelojik dürtülerden dolayı çocukları yerinden yurdundan edince elinize ne geçecek? Bir karış daha fazla toprak sahibi mi olacaksınız? Servetinize servet mi katacaksınız? Makam mevki sahibi mi olacaksınız? Maaşınıza zam mı yapacaklar? Nedir beklentiniz Allah aşkına?

Bir çocuğa zulüm yapmaktan nasıl bir menfaat umulur? Kişiliğinize şahsiyet, ırkınıza milliyet mi katacaksınız? Geleceğiniz daha mı parlak olacak? Geleceğiniz adına bir şeyleri mi garanti altına alacaksınız? Nedir beklentiniz Allah aşkına!

Hayır, vallahi de hayır, billahi de hayır!

Hiçbirini elde edemeyeceksiniz.

Ne makam, ne mevki, ne şahsiyet...

Ne toprak, ne servet, ne milliyet..

Hiç, ama hiçbir şey elde edemeyeceksiniz.

Elde edeceğiniz tek şey Allah’ın gazabı olacaktır.

Elde edeceğiniz tek şey nefret olacaktır.

Elde edeceğiniz tek şey hayvandan da daha aşağı olmaktır.

Elde edeceğiniz tek şey kâbuslarınız olacaktır.

Uyanın, uyanın...

Hem de bir an önce uyanın...

Çocuğun milliyeti olmaz...

Çocuğun ülkesi olmaz...

Çocuğun dini olmaz...

Çocuğun rengi olmaz...

Masumdur onlar,

Günahsız,

Hiçbir şeyden habersiz,

Korunmasız,

Güçsüz...

Unutmayın,

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Hele ki çocuklara zulmedenlere...

Hatırlayın, bir çocuk vardı,

“Her şeyi Allah’a anlatacağım” diyen...

İşte bizim acımasızlığımız, kinlerimiz, hırslarımız, vicdansızlığımız sonucu ölen bu çocuklar her şeyi Allah’a anlatacak.

Vah bizim halimize,

Vahlar bizim halimize...

Eyvahlar olsun bizim halimize...

Merhametlilerin en merhametlisinin o çocukların anlattıklarına kayıtsız kalacağını mı sanıyorsunuz?

Ve o an geldiğinde, ilahi azap hiç kimseye torpil yapmayacaktır...

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