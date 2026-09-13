Eintracht Frankfurt Mainz maçına Can Uzun damga vurdu

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda milli futbolcu Can Uzun ile 45+1. dakikada Jonathan Burkardt attı.

44. dakikada Nadiem Amiri ile penaltı atışından yararlanamayan ev sahibi takımın tek golünü ise 89. dakikada Phillip Tietz kaydetti.

Sezona Union Berlin beraberliği ve Augsburg mağlubiyetiyle başlayan Eintracht Frankfurt, ilk galibiyetini elde etti.

Genç oyuncu, bu sezon görev aldığı 4 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek takımına toplam 7 gollük bir katkı sağladı. Mainz deplasmanında kaydettiği 2 golle Eintracht Frankfurt’u galibiyete taşıyan milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmadaki etkili performansıyla "Maçın Oyuncusu" seçildi.