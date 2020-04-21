Dünya dönüyor hayat devam ediyor...

Petrol fiyatları çıldırmış olmalı. Eksi kırk doları gördü. Petrolü verdi, üste de para verdi, üretici.

Böyle bir şey kimin aklına gelirdi…

Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alınca, insanlar evlerine kapanınca petrol ve türevlerinin kullanımı da azaldı.

Dünya büyük bir ekonomik çöküş yaşıyor aslında.

Virüste peak (pik: zirve) noktasını henüz görememiş olsak da ekonomide deep (dip: en alt) noktayı pek yakında göreceğimiz kesin.

Sevinmeli miyiz, üzülmeli miyiz bu gelişmelere, bir türlü değerlendiremiyoruz.

Petrol düşüyor, ama insanlar yaşıyor, hayat devam ediyor, dünya dönüyor, ihtiyaçlar bitmiyor…

Petrol üreticisi değiliz, düşmesinin bize yararı var, zararı yok, ama petrol çok uzun süre bir sentten ve hatta bedava bile verilecek olsa Türkiye’de fiyatlar hiçbir zaman üç lira noktasının altına inmeyecek.

Çünkü ülkemizde akaryakıtta maktu ÖTV alınıyor ayrıca bunun KDV’si hesaplandığı için 1 litre benzinin 2.97, 1 litre motorinin ise 2.41 liradan aşağı inmesi mümkün değil…

Ama düşsün düşebildiği kadar. Vergiyi ülkemize ödüyoruz. Yine ödeyelim.

Diğer yandan dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerde bile artık daha temiz bir atmosfer var. Şehirlerin hemen hepsinde görüş alanı açılmış durumda.

Denilen o ki, ozon tabakasındaki yırtık bile tamir olmuş.

İnsanlar, obezleşiyor, hantallaşıyor. Evde kalmak güzel de, hareketsizlik kötü.

Bunun için dünyada bazı formüller üretiliyor.

İnsanların münavebeli ve sosyal mesafeli sokağa çıkması günde yarım saat bir saat arası, evinin 500 metre civarını aşmamak kaydıyla dışarda hava alıp yürüyüş yapması gibi…

Bu bize de gerekiyor.

Bu konuda ilgililer dünya uygulamalarını dikkate alıp bir yaklaşım benimsese iyi olur.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü çok sıkıldı.

En azından hafta sonları genel sokağa çıkma yasaklarında bu kesimler kontrollü bir şekilde hava almak için dışarı çıkabilse iyi olur.

Koruyucu maskelerin satışının durdurulması ve ücretsiz dağıtılması kararı spekülatörler bakımından fevkalade iyi oldu ama şu gün oldu hala tek bir maske bulamayan var.

Dağıtım sistemi oturmadı.

Bunun yerine bir üst fiyat konsa, spekülatöre fırsat verilmeyecek ve hatta canını yakacak şekilde, maskeler eczanelerde, marketlerde satışa sunulsa, iyi olmaz mı?

Tıpkı poşet konusunda olduğu gibi gerekiyorsa alınır, gerekmiyorsa alınmaz ve kimse de bu tür malzemeler üzerinden haksız kazanç elde edemez…

Bilgisayar ve oyun bağımlılığı artıyor.

Çocuklar ve gençler evde kalınca bilgisayarlarında oyunlara sardılar.

Coronavirüs bitse de bu sıkıntı ile sonrasında epeyce uğraşacağız.

Zor günleri henüz gördük mü, tam olarak bilemiyoruz. Uzmanlar projeksiyonlar yapıyorlar. İyi haber veren de var, kötüyü gösteren de.

İyi olmasını temenni ederiz elbette.

Hayat devam ederken yine cıvıl cıvıl olsun…

Sabırla aşacağız. Bu kısmı da muhakkak.

Ramazan mübarek olsun. Çok güzel günler umuduyla inşallah bu mübarek ayın feyzini, bereketini yaşayalım.

TBMM’nin yüzüncü yılına ulaştık. Yüce Allah milletimize nice yüzyıllara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı nasip etsin, Devletimiz, gazi meclisimiz ebed müddet var olsun.