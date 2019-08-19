Dün Jennifer Lopez, bugün Reynmen, yarın kim?

Eleştirilerden zerre kadar ibret almayan bir milletiz vesselam.

Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin ne kadar yerilirse yerilsin aynı yanlışı, aynı hatayı yapmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Antalya’nın Serik ilçesinde bir konser vermişti. Lopez’in konserini ayakta dinlemek isteyenler 7 bin, locada dinlemek isteyenler ise 50 bin Euro ödemişti.

Üstelik konserdeki bütün biletler satılmıştı.

Bu rakamlar ve konsere gösterilen ilgi o günlerde hem yazılı ve görsel medyada hem de sosyal medya ortamlarında eleştirilmiş, bu kadar yüksek ücret veren kişiler adeta ti’ye alınmıştı.

Bu satırlarda da aynı konu üzerinde kalem oynatmaya çalışmış ve yapılan israfın yanlışlığına dikkat çekmiştim.

Konu o kadar çok gündemde kaldı ki kendimce “artık insanımız bir daha böyle bir yanlışa imza atmaz” demiştim.

Öyle ya, yapılan hareketin ne kadar yanlış olduğu, israf olduğu, gereksiz olduğu değişik çevrelerce defaatle dile getirilmişti. Adeta birer nasihat özelliğinde olan yüzlerce yazı kaleme alınmış, binlerce tweet atılmıştı. Konuya gösterilen tepkiyi “sağır sultan” bile duymuştu.

Bir daha tekrar etmeyeceğini düşündüğümüz olayın bir benzeri yine gerçekleşti.

Bu sefer ki sözüm ona sanatçı sınırlarımızın içinden: Reynmen.

Reynmen’in Çeşme’de verdiği konserin loca fiyatları 40 bin liraydı ve evet yine konsere yoğun ilgi vardı.

Yaklaşık bir saat süren konser için 40 bin lirayı gözden çıkarmak! Her babayiğidin harcı değil.

Bu şatafat ve lüks meraklısı insanlar eminim ki bir ay boyunca çalıştırdıkları insanlara 2.000 lira vermeyi bile çok görüyorlardır. Günümüz Türkiye’sinde milyonlarca insan bir (1) saatte harcanan parayı ancak iki (2) yılda kazanabilirken (milyonlarcası da kazanamazken) insan nasıl bir ülkede yaşadığına şaşırmıyor değil.

Dediğim gibi, işin israf boyutu bir tarafa insanların yazılıp çizilenlerden ders almaması. Lopez’in hemen arkasından yapılan bütün eleştirilere rağmen benzeri bir olayın tekrar etmesi beni ürküten.

Hani bir söz vardır “Nus ile uslanmayanı ekmeli tekdir, tekdir ile akıllanmayanın hakkı kötektir” diye.

Zannımca toplum olarak “nus” yani nasihat kısmını geçtik. Korkum odur ki toplumun bu uslanmaz tavırları yakında bir köteğe mazur kalacak.

Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Nasihat edicilerinin sözlerini dinlemeyen toplumlar ilahi bir ceza sonucu tabiri caizse bir “köteğe” mazur kalmışlar ve yeryüzünden silinip gitmişlerdir.

Reynmen’in konserine gösterilen ve israf boyutunun çok üzerinde olan bilet fiyatları üzerine yine görsel ve yazılı medya ile sosyal medyada eleştiriler yapılıyor, olayın yanlışlığına dikkat çekiliyor. “Umarım bu sefer toplum olarak gereken dersi alırız” diyeceğim ama pek de umutlu değilim.

Eskilerin dediği “Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüsünde yakalanır” misillü eğer bu tarz hareketlerin devamı gelirse toplu bir musibeti beklemek lazım.

Rabbim bizi içimizdeki bazı akılsızların yaptığı aşırılıklardan dolayı cezalandırmaz inşallah...

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