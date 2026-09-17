Dolar 48,68 TL seviyesinde! 17 Eylül dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Döviz piyasalarında 17 Eylül 2026 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları yatırımcıların gündeminde. “Dolar bugün kaç TL?”, “17 Eylül dolar ne kadar?”, “Euro bugün kaç TL?” ve “Dolar-euro alış satış fiyatları ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından küresel piyasalarda dolar hareketliliği devam ederken dolar/TL 48,68 TL, euro/TL ise 56 TL sınırında seyrediyor. Peki güncel alış-satış fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar.

17 EYLÜL DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

17 Eylül 2026 gün içi serbest piyasa verilerinde dolar yaklaşık 48,67 TL alış, 48,68 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL güne 48,65 TL civarında başladı. Gün içerisinde 48,69 TL seviyesine yaklaşan kurda günlük yükseliş sınırlı kaldı.

17 EYLÜL EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL gün içerisinde yaklaşık 55,96 TL alış, 55,98 TL satış seviyelerinde işlem gördü. Euro kuru gün içinde 56,03 TL seviyesine kadar yükselirken en düşük 55,79 TL civarını gördü. Böylece euro/TL’de dolar kuruna kıyasla daha geniş bir gün içi hareket oluştu.

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

17 Eylül’de 1 ABD doları yaklaşık 48,68 TL seviyesinde bulunuyor. Bir önceki gün doların satış fiyatı yaklaşık 48,66 TL seviyesindeydi. Böylece dolar/TL yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Banka ve döviz bürolarında uygulanan alış-satış makası nedeniyle fiyatlar farklılaşabiliyor.

1 EURO KAÇ TL OLDU?

Euro 17 Eylül’de yaklaşık 55,98-56,00 TL bandında işlem görüyor. Bir önceki gün euro satış fiyatı 56,15 TL civarında bulunuyordu. Euro/dolar paritesindeki hareket nedeniyle euro/TL, dolar/TL’den farklı bir seyir izliyor.

FED KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasının ardından dolar küresel piyasalarda güç kazandı. Dolar endeksi 100 puan seviyesinin üzerine çıktı. Ancak Fed kararının önemli ölçüde önceden fiyatlanması nedeniyle dolar/TL’deki ilk hareket sınırlı kaldı.

EURO NEDEN 56 TL CİVARINDA?

Euro/TL’nin yönünde Türk lirasının yanı sıra euro/dolar paritesi de belirleyici oluyor. EUR/USD paritesi 17 Eylül’de yaklaşık 1,147 seviyesinde seyrediyor. Doların Fed kararı sonrasında küresel ölçekte güçlenmesi, euronun dolar karşısındaki performansını sınırlıyor.

STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

İngiliz sterlini 17 Eylül’de yaklaşık 65,29 TL alış, 65,30 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL’de de gün içerisinde yukarı yönlü hareket görüldü. Banka ve serbest piyasa fiyatlarında alış-satış makası nedeniyle farklı rakamlar oluşabiliyor.