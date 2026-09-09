Dolar 48,48 TL seviyesinde! 9 Eylül dolar alış-satış fiyatları ne kadar?

Döviz piyasasında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü dolar ve eurodaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Dolar/TL 48,48 seviyesine yakın seyrederken euro/TL 56,50 seviyesini gördü. Peki, dolar bugün ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatı kaç TL? Euro bugün kaç lira? İşte 9 Eylül güncel döviz kurları…

9 EYLÜL DOLAR BUGÜN NE KADAR?

9 Eylül saat 14.58 itibarıyla dolar 48,4755 TL alış ve 48,4793 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Dolar kurundaki günlük değişim yüzde 0,03 yükseliş yönünde.

Dolar alış: 48,4755 TL

Dolar satış: 48,4793 TL

DOLAR BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

Dolar/TL güne yaklaşık 48,46 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 48,4555 TL, en yüksek ise 48,4836 TL seviyesi görüldü. Öğleden sonra dolar 48,48 TL'ye yakın seyrini sürdürdü.

Sabah saat 09.30'da ise dolar serbest piyasada 48,4726 TL'den alınıp 48,4794 TL'den satılıyordu.

9 EYLÜL EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL tarafında dolar kuruna göre daha belirgin bir yükseliş görülüyor. Saat 14.58 verilerine göre euro 56,4943 TL alış ve 56,5032 TL satış seviyesinde.

Euro alış: 56,4943 TL

Euro satış: 56,5032 TL

EURO BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

Euroda günlük değişim yüzde 0,24 yükseliş yönünde gerçekleşti. Sabah saat 09.30'da euro 56,4680 TL alış ve 56,4780 TL satış seviyesinde bulunuyordu.

Gün içerisinde euro/TL'nin 56,50 TL seviyesinin üzerine çıktığı görüldü.

9 EYLÜL STERLİN NE KADAR?

İngiliz sterlini 9 Eylül'de 65,6011 TL alış ve 65,9299 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Sterlindeki günlük değişim yüzde 0,13 yükseliş yönünde.

Sterlin alış: 65,6011 TL

Sterlin satış: 65,9299 TL

9 EYLÜL DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

9 Eylül öğleden sonraki piyasa verilerine göre başlıca döviz kurlarında son durum şöyle:

Dolar: 48,4755 TL alış – 48,4793 TL satış

Euro: 56,4943 TL alış – 56,5032 TL satış

Sterlin: 65,6011 TL alış – 65,9299 TL satış

İsviçre Frangı: 59,8697 TL alış – 60,1698 TL satış

Banka ve döviz bürolarındaki alış-satış fiyatları, piyasa ekranındaki rakamlardan farklılık gösterebilir.