Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin misyonu-vizyonu!..

Bu yazımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ele alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek devlet üniversitesi olan DAÜ; 1979 yılında eğitim hayatına başlamış olup, tüm programları T.C. YÖK tarafından onaylıdır.

Gelişmiş altyapısı, nitelikli öğretim kadrosu, dünyanın 106 ülkesinden gelen 20,000 öğrencisi, 35 ülkeden 1,100'ün üzerinde öğretim elemanı, İngilizce eğitim veren programları, ikinci ve üçüncü bir yabancı dil öğrenme olanağı, öğrenci değişim programları, zengin spor, sosyal ve kültürel etkinlik olanaklarına sahip uluslararası akreditasyonları, uluslararası öğretim ortamı ve dünyanın her yerinde geçerli diplomasıyla üniversite, öğrencilerini; yaratıcı, girişimci, küresel düzeyde rekabete hazır gençler olarak yetiştirmekte ve onları uluslararası kariyer için eğitmektedir.

DAÜ bünyesinde; 12 Fakülte ve 5 Yüksek Okul, 108 Ön Lisans ve Lisans, 96 Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır.

DAÜ Temel Değerlerini şöyle belirlemiştir.

1. Özgür düşünce

2. Yaratıcılık,

3. Yenilikçilik

4. Etik değerlere sahip olma

5. Akademik özgürlük

6. Bilimsel üretkenlik

7. Çevreye duyarlılık

8. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak

9. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak

10. Şeffaflık ve hesap verebilirlik

11. İnsan odaklı yönetim

12. Katılımcılık

Üniversitenin misyon ve vizyonuna gelince;

Misyonumuz (Yanlış):

“Doğu Akdeniz Üniversitesi evrensel değerlere bağlı, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerini kendine kılavuz edinmiş, toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel ve uluslararası sorunlara çözüm üreten, çok kültürlülüğü, özgür düşünceyi, hoşgörüyü ve katılımcılığı içselleştirmiş mezunlar yetiştiren, uluslararası çerçevede üretim, bilim, sanat, ve sporun gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten bir üniversite olmayı kendisine misyon edinmiştir.”

1/Üniversite adını vermeye gerek yoktur.

2/ “akademik eğitim ölçütlerini kendine kılavuz edinmiş” gereksiz bir cümledir, her akademik kurum zaten benimsemekle yükümlüdür.

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle);

“Doğu Akdeniz Üniversitesi evrensel değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel ve uluslararası sorunlara çözüm üreten, çok kültürlülüğü, özgür düşünceyi, hoşgörüyü ve katılımcılığı içselleştirmiş mezunlar yetiştiren, uluslararası çerçevede üretim, bilim, sanat, ve sporun gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten bir üniversitedir.”

Vizyonumuz (Yanlıştır) :

“Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin vizyonu merkezinde oturduğumuz üç kıtayı birleştiren coğrafyada bilimsel üretime dayalı eğitim yapan, her zaman bölgede lider ve öğrenci ve akademisyenler tarafından en çok tercih edilen üniversite olmaktır.”

1/” Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin vizyonu” gereksiz bir giriştir.

2/ “merkezinde oturduğumuz üç kıtayı birleştiren coğrafyada” ile “her zaman bölgede” aynı anlamdadır.

Vizyon (Doğrusu, Aynı cümlelerle):

“Üç kıtayı birleştiren bu coğrafyada, bilimsel üretime dayalı eğitim yapmak, lider; öğrenci ve akademisyenler tarafından en çok tercih edilen bir üniversite olmaktır.”

Misyon ve vizyona, belirtilen temel değerler yansıtılmamıştır.

Tarihçelerde ve bilgilerde Türkçe yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine hiç uyulmadığı görülmektedir.

Kurumların, en doğru ve yeni bilgilerle tanıtımına imkan sağlayacak web sayfalarının yeniden gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.

Not:Lütfen, bu yazımızı önceki misyon-vizyon seri yazılarımızla değerlendiriniz.

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