Diyarbakır'da iki grup arasında alacak-verecek kavgası: 3 ölü
Diyarbakır’da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Oktay SAĞLAM
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Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.